В Киеве произошёл взрыв на территории посольства США

В Киеве в ночь на четверг произошел взрыв на территории посольства США. Пострадавших нет. Об этом сообщается на сайте полиции города.

Правоохранительные органы Украины квалифицировали взрыв как теракт. Заведено уголовное дело.

По предварительной информации неустановленное взрывное устройство было брошено на территорию дипмиссии.



Посольство США в Киеве пока не комментировало ситуацию.