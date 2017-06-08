Анчоусы против Навального

Вроде бы малозначительное, но, тем не менее, резонансное событие из сетевой жизни. Сергей Минаев и Антон Красовский воссоединились для нового (или хорошо забытого старого) проекта.

Антон Красовский:

В общем все нас так <задолбали> "ну где вы", "ну чо", да ещё и эталоном сука журналистики считается теперь мат в эфире, что мы решили тряхнуть стариной. Программа создана БЕЗ поддержки федерального агентства по культуре и кинематографии.

Сергей Минаев:

Тема нашего первого эфира: АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ ПРОТИВ АЛИШЕРА УСМАНОВА.

Мы приглашаем в эфир Алексея Навального и Алишера Усманова, их адвокатов и представителей. Среда 21:00, адрес студии - Козицкий переулок 12, рядом с кафешантаном "Хлеб и Вино")

С нас чай, вино, виски, кофе.

В случае отказа от эфира, очень просим вас написать, почему вы не придёте: справка от мамы, тьфу на вас, мы отказываемся удалять,да кто в это поверит, у нас квадрокоптер(яхта) сломался.

Просто чтобы общественность не подумала, что мы вас сами не пригласили.

Спасибо!

Курьёзы начались быстро, причём даже не в самой студии, где записывались "Анчоусы и маргаритки". Дело в том, что "ВКонтакте" (а главным акционером социальной сети, как известно, является Алишер Усманов) разослал пуш-уведомления о трансляции всем подписчикам Алексея Навального. Казалось бы, почему.

Леонид Волков:

(написал сначала в телеграм-канал, а потом подумал — а почему только в телеграм-канал)

Как там говорит старик Бурханыч, владелец соцсети "ВКонтакте"?

"Кто интернет развивает, тот его и пользует"?

Ну то есть что происходит: двум патентованным копрофагам, старым друзьям со славных времени Контр-ТВ, Минаеву и Красовскому, выдали грант на очередное унылое шоу по обливанию Навального дерьмом — в рамках новомодной кремлевской ФЦП "Ааааааааа Навальный захватил Youtube, давайте срочно раздадим всем много денег, чтобы победить Навального в Youtube". Сейчас таких много, а будет еще больше. За золотым дождем из АП выстроилась очередь огроменная. Ничего особенного.

Ничего особенного, пока соцсеть "ВКонтакте" не пушнула ссылку на минаевское шоу всем подписчикам настоящего аккаунта Алексея Навального. В самом аккаунте никакой ссылки нет, но всем подписчикам пуш пришел. И всем подписчикам новомодного блогера Усманова — тоже.

Вот это и называется: "они ломают наш интернет", вот в чистом виде. Был интернет, все с ним было хорошо. А потом Кремль решил им поуправлять, и завелась чертовщина с барабашками. Аккаунты сами постят, что им вздумается. Если так надо заказчикам из АП.

Ну и интересно, какой будет официальная реакция ВКонтактика на все это. Сейчас они пушат всякое дерьмо от верифицированных, заметим, аккаунтов. Какой следующий шаг автоматизации? Сами аккаунты будут постить свастоны, сами на себя писать заявления по 282 в ближайшее территориальное управление ФСБ по шаблону?

Евгений Красников:

Мы экспериментируем с настройками системы рекомендации контента на нашей площадке, чтобы более таргетированно уведомлять пользователей о публикациях, которые могут их заинтересовать. Из-за бага в системе пуши на эту трансляцию разлетелись по части подписчиков упомянутых в её названии пользователей VK — Навального и Усманова, и ошибочно уведомили о том, что они начали трансляции. Приносим свои извинения за этот сбой.

Фёдор Бартош:

Версия с метеоритом в клавиатуру и то правдоподобнее была бы

Наталья Синдеева:

Евгений, у нас сегодня в 23:00 Ксения Собчак будет брать интервью у Алексея Навального. Можете сделать пуши в качестве эксперимента на прямой эфир в VK? Мне кажется, многих пользователей сети это может заинтересовать.

Алекс Белый:

Евгений, из ВК уже половина украинцев убежало, а такими темпами и половину россиян потеряете из-за таких вот косяков. Народ то не глупый у нас, многие знают, что ВК за всеми следит и данные ФСБ-шникам сливает без проблем.

Кому рекламу то будете впихивать, если аудитория ВК достигнет критического минимума?

Михаил Жарков:

А толку, ну посмотрят их какое то число людей, что, Красовский перестанет быть Красовским? Их зазыры зачтутся куда то? Бред. Ну не дураки же на Навального подписаны.

Алексей Ковалёв:

Я тоже офигел, когда увидел. А также извините, но не понимаю, как можно ходить на "интернет-шоу Сергея Минаева" в 2017 году, ну должна же быть какая-то минимальная гигиена в общественной жизни.

Ну а дальше, конечно, всё смешалось в одну кучу: моральный облик авторов, формат, гости...

Алексей Чеснаков:

Хорошо что политологов не позвали. Эти твари бы все испортили.

В результате получилось столкновение двух лагерей.

Умные и скучные против ярких, но тупых.<...>



Умные выиграли. Потому что меньше говорили.

Падва, конечно, силен. Спокоен как удав. Циничен. Умеет сформулировать мысль. Олд скул.

Яркие проиграли потому что издавали громкие звуки, но ничего внятного сказать не могли.

Ведущих было в меру.

Позицию по Усманову и Навальному уже высказывал. Тот кто считает, что нужно молчать в новую эпоху будет проигрывать.

Посмотрим следующие выпуски.

Екатерина Винокурова:

Посмотрела новых Минаева и Красовского.

Бардак и перекрикивающих друг друга гостей еще обсудят, а я скажу хорошее.

В чем-то нынешний эфир был у них похож на крикливые шоу с центрального телевидения, но с той разницей, что люди спорили о том, что им реално интересно, не пытаясь из себя извлечь натужную ярость по поводу повышения тарифов на жкх в Киеве.

И да, это то телевидение, которое мы сейчас заслужили.

Мне нравится и непричесанный формат(жалко, что никто не курит в кадре), потому что и так слишком много вокруг мира с маркировкой 16+, заблуренными алкоголем, сигаретами и запиканным матом. Непричесанность формата - это плюс, а не минус, такими мы их и запомним.

А Минаева я вообще люблю тайно и более десяти лет, потому что училась на вечернем, пахала в офисе и утешала себя только надеждой, что к 30 годам я, как герой Духлесс, буду зарабатывать миллионы и ненавидеть весь мир.

Сергей Пархоменко:

Вы все с грязным лжецом и лицемером проболтали, пролюбезничали, нежно продружили - да именно что прожили - бок о бок столько лет. И ни один из вас не отвернулся гадливо. И не сказал ему «пшел вон, дрянь», когда он опять тянулся к вам через стол своим вкусненьким-вкусненьким винишком, разваливался в креслах ваших дебатов, кокетничал на ваших интервью и фарисействовал перед вашими микрофонами. Нет, что вы, ни в коем случае. Вы же воспитанные люди широких взглядов, полные снисхождения и терпения. Зачем вам это пархомбюро? Вы же не на партсобрании?

А чего ж вы теперь так разорались? Что такого случилось-то?

Ведь ничего нового вы не увидели, правда же? Ничего такого, чего вы не знали бы со времен Контр-ТВ, вы не узнали о нем и теперь? Он по-прежнему отважный, самоотверженный борец за справедливость, достоинство и свободу выбора, однажды не вынесший оскорблений и унижений от подлого-подлого страшного-страшного злого-злого продажного Минаева и вообще всех этих гадких-гадких минаевых. Разве вы можете не восхищаться милым дружочком? Разве вы можете позволить себе не барахтаться вместе с ним в корыте с помоями, куда он вас так изящно по-дружески заволок?

Ну так любите же его по-прежнему. Он же такой сладкий, трогательно-открытый, уязвимый, целуйте же его еще - прямо в нежный ротик, в носик и в ушко. Вы же такие небрезгливые все.

Не забудьте только потом губы перемазанные вытереть.

А вот ещё документ эпохи. Сайт "Открытой России" публикует два письма журналиста Андрея Караулова Владимиру Путину (советуем почитать полностью):

Дорогой Владимир Владимирович, пишу не Начальнику, а другу.

Беспомощность всей нашей идеологии перед Навальным меня ошеломила. Это ничтожество на глазах превращается в символ... непонятно чего. Как допустили? Где были все наши службы (прежде всего идеологические)? Почему после фильма Навального о Медведеве с Навальным все это время боролся я один? Почему, когда мой фильм «Глазами клоуна» о Навальном получил — как только мы разместили его в Интернете — 9 (!) хакерских атак, и ФСБ, когда я обратился к чекистам, через нашего бывшего куратора А. Комелькова [об этом человеке читайте ниже. — ЦУР], не сумели наш фильм защитить? Почему никто не подумал о его распространении в Интернете, если фильм доказательный, собирает сотни тысяч просмотров, а главное — единственный на сегодняшний день на эту тему?<...>

Наш фильм «Страсти по Исаакию» сделал все, чтобы сорвать все февральские митинги на Марсовом поле. «ПАРНАС» и «Яблоко» планировали их (под видом встреч населения с депутатами, что не запрещено законом) проводить весь февраль.

По Навальному у меня есть конкретный план очень быстро разделать всю эту глупость, но даже я не могу бороться с ними в одиночку.

Ваш Андрей Караулов.

P.S. Через 3–4 месяца в «Художественной литературе» выходит мой «Русский ад» [первое издание романа в двух томах вышло в 2011 году — "Русский ад. На пути к преисподней" в «Эксмо», "Русский ад-2. Встреча с дьяволом" — в "Алгоритме«. — ЦУР] — роман-эпопея о 90-х, их полный портрет, книга посвящена Вам, постараюсь передать через Диму Пескова, может, найдется у Вас минутка ее полистать: обидно сознавать, что Пушкин никогда не читал Достоевского!

Олег Кашин:

Мастрид, какой-то прямо сверхтрагизм - Караулов пишет Путину и просится обратно в эфир.

Сергей Гуляев:

Из жизни Мерзляевых

Михаил Павлов:

Караулов пишет Путину: "Через 3–4 месяца в «Художественной литературе» выходит мой «Русский ад» — роман-эпопея о 90-х, их полный портрет, книга посвящена Вам"

И при этом удивляется, почему его отлучили от телевизора.

Карина Орлова:

А вот если бы на месте воображаемого гея в душе с Путиным оказался Караулов, мы теперь знаем, что кто-то перзиденту страстно отсосал бы. Буквально выражаясь.

А ведь таких страждущих найдется в России побольше любых геев.

Ксения Ларина:

Какая прелесть!) Караулов лижет ботинки Путину))

"обидно сознавать, что Пушкин никогда не читал Достоевского.")))

Василий Гатов:

Оказывается, Андрэ в опале, пишет письма о собственной пропагандистской незаменимости, поскольку денег шантажом в интернете зарабатывать не научился, да и собственое <лицо> в телевизоре очень хочется видеть.

Дмитрий Бавырин:

На первом курсе преподаватель по курсу "Введение в специальность" включал нам 10 минут программы Караулова, после чего поворачивался к аудитории и говорил: никогда так не делайте! Ей Богу, не вру.

Лев Рубинштейн:

«Почему после фильма Навального о Медведеве с Навальным все это время боролся я один?», - пишет возбужденный до крайности журналист Караулов, удивительным образом попадая в ритм и тональность одного классического персонажа, писавшего в своих знаменитых «Записках»:

«Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу

все как на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною в каком-то тумане. И это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря».

Наталия Геворкян:

Ладно, будем считать, что я последняя чистоплюйка. Мне не нравится, когда публикуют чужие письма. Даже если это Караулов, с которым и без письма все понятно. Что-то новое узнали об этом <мерзавце>? Вряд ли.

Все эти темы исчерпывающе резюмирует​ Леонид Волков:

И вот еще — следите за руками! — как у них получается.

Одно полушарие пропаганды:

навального не допустят к выборам, он не имеет права участвовать, не жертвуйте на кампанию, он точно не кандидат, никакого навального на выборах не будет, все давно решено, ни в коем случае, по закону не может, куда вам судимый, закон есть закон, никакой кампании навального нет

Другое полушарие пропаганды:

молодежь не ходите на митинги, надо срочно захватить ютуб, мы тоже модные и видеоблогеры нас любят, стратегия работы с молодежью, навального победим в соцсетях, навальный очень плохой человек, у него нет программы, у него нет команды, антон красовский расскажет какой навальный плохой, навальному все запретим, алиса вокс и алишер усманов, за него никто не проголосует, это политический маргинал, сейчас мы снимем про это еще сто роликов на миллиард рублей

Не находите противоречия? Ну то есть если "точно не будет участвовать", то к чему вся эта суета?

Кремль ничего не решил, напуган и растерян; одно полушарие не знает, что делает другое — полная политическая шизофрения как она есть.