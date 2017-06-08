Бежать от Кадырова

Чемпион по смешанным единоборствам Мурад Амриев, рассказавший правозащитникам о пытках в полиции Грозного, задержан пограничниками в районе белорусского города Добруш. Об этом написал в Фейсбуке председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. По его данным, днём в четверг Амриева отправят под конвоем в Гомель. В минувший вторник Мурад Амриев скрылся после освобождения из брянской полиции. Спортсмен был задержан два дня назад, когда приехал в Россию из Украины, где выступал в боях ММА. История Мурада Алиева – в материале телеканала Настоящее Время.

4 июня Мурад Амриев был задержан в России брянскими полицейскими по запросу чеченских коллег. Те объявили его в розыск по делу о подделке документов. Но уже на следующий день после задержания Амриева в Брянск приехал не следователь, а группа спецназовцев и полицейских из Чечни. Они пытались силой увезти Мурада Амриева в Грозный. Об этом он рассказал правозащитникам, которых попросил о помощи.

В Брянск отправился адвокат "Комитета по предотвращению пыток" Петр Заикин. Мурад Амриев уже обращался в "Комитет по предотвращению пыток" в 2013 году, когда пожаловался на пытки и избиения в полиции Грозного, которые, по его словам, организовал начальник полиции Грозного Магомед Дашаев.

Во вторник Мурад Амриев по сути сбежал от своих преследователей, пока чеченские полицейские выясняли с брянскими, имеют ли они право увезти задержанного в Грозный. А сейчас находится в РОВД белорусского города Добрыши.

Почему Амриев уехал из России

Мурад Амриев покинул Россию в 2013 году. Тогда боец обратился в "Комитет по предотвращению пыток". Он рассказал, что 25 августа 2013 года в Грозном трое мужчин затолкали его в черную "Приору" и отвезли в одно из подразделений внутренних дел. Там его избивали и пытали электричеством.

По словам Мурада, одним из похитителей был Магомед Дашаев, начальник полиции Грозного, который подозревал его старшего брата Зураба в покушении на свою жизнь.

В участке Мурада продержали два дня, а потом отвезли к родителям и потребовали, чтобы его старший брат вернулся в Чечню (к тому моменту Зураб Амриев уехал в Германию), иначе ответственность за его действия будет нести Мурад.

Мы увидели сына. Весь избитый, весь в крови

"Когда они сказали – "родственников соберите", мы думали, они его убитого привезут. Тут так принято. Соберите родственников, старейшин, а потом привозят, говорят вот так и так, выдумывают там. Привезли, мы увидели сына, я тут находился. Весь избитый, весь в крови", – вспоминает Сулунбек Амриев.

Мураду велели явиться в полицию на следующий день, но вместо этого он уехал на Украину. В 2014 он сначала выиграл чемпионат Украины по смешанным единоборствам сразу в двух номинациях, а затем стал чемпионом мира по версии Мировой федерации ММА.

Почему паспорт Амриева "поддельный"

Паспортистка перепутала цифру, и паспорт Мураду выдали уже с неправильным годом рождения

В 2013 году после отъезда Мурада из Чечни его первый раз объявили в розыск – за "использование заведомо подложного документа". Розыск вскоре закрыли. У Амриева в паспорте опечатка. Вместо 1985 года рождения написан 1986. Его мать говорит, что свидетельство о рождении Мурада ей пришлось восстанавливать, поскольку оно было уничтожено в 2000 году во время бомбежки Грозного. Паспортистка перепутала цифру, и паспорт Мураду выдали уже с неправильным годом рождения.

"Она спросила, какого года ваш сын. Я отвечаю, они двойняшки, они оба 85-го года. Она говорит, а вам написали 86-го. Я говорю: "Ой, а что теперь делать?" Она отвечает: "Да ничего, по сравнению с тем, что сейчас происходит, это не проблема", – говорит мать бойца ММА Роза Амриева.

В 2014 году представители МВД по Чеченской республике подали на Мурада Амриева в суд иск о защите чести и достоинства за обращение к правозащитникам. Правда затем истцы на заседание не явились, и иск остался без рассмотрения.

В начале 2017 чеченские правоохранительные органы снова объявили Амриева в розыск за поддельные документы, но он об этом не знал. 4 июня 2017 он впервые за почти четыре года приехал в Россию – получить новые документы. В Брянской области его сняли с поезда и отправили в изолятор временного содержания.

Как Амриевы стали "кровниками"

Глава полиции Грозного Магомед Дашаев неоднократно требовал, чтобы старший брат Амриев приехал в Чечню и сдался полицейскому, который объявил его своим кровником. Родители Амриева рассказали Настоящему Времени, что Магомед Дашаев обвиняет Зураба в том, что он подложил в его машину заминированный мобильный телефон, который обнаружили сотрудники автосервиса.

Отец братьев Амриевых утверждает, что его сына оговорили. Он состоял в незаконных вооруженных формированиях, но пробыл там шесть месяцев, не участвовал в боевых действиях, успел только послушать проповеди в мечети и избежал наказания по амнистии.

Уже в 2012 году официальный орган российского правительства, "Российская газета", включила имя Зураба Амриева в число лиц, исключенных из списка экстремистов и террористов.

"Это называется похищение". Правозащитник о ситуации с бойцов ММА

Правозащитник Игорь Каляпин рассказал, как Мураду Амриеву удалось скрыться от похитителей.

– В то время, как в кабинете у прокурора собрались все действующие лица этого детектива, то есть оперативные сотрудники из чеченской полиции, наш адвокат, сотрудники правоохранительных органов Брянска там были, представители МВД и представители прокуратуры, и все хором стали объяснять вот этим чеченским операм, что нет законных оснований, чтобы им отдать Амриева. Они стали там на повышенных тонах объяснять, что они тем не менее его сейчас заберут, потому что у них приказ и еще чего-то. Ну вот происходила такая жаркая дискуссия на повышенных тонах.

У нашего адвоката на руках есть справка о том, что он освобожден. Он свободен, никаких законных оснований для его дальнейшего задержания нет

Амриев в ходе этой дискуссии какое-то время стоял около двери кабинета, слушал. Ну а потом ему, насколько я понимаю… это важно, я подчеркиваю, он в этот момент уже был освобожден из ИВС города Брянска. У нашего адвоката на руках есть справка о том, что он освобожден. Он свободен, никаких законных оснований для его дальнейшего задержания нет. Вот он стоял в дверях и слушал, как одни полицейские ругаются с другими полицейскими, чего-то им там про законы объясняют.

Мурад Амриев не юрист, я полагаю, что ему эта дискуссия стала казаться несколько скучной и непонятной. Он спортсмен, он пошел делать то, что он умеет делать, он пошел на пробежку. Вышел из здания, спецназовцы чеченские, которые там где-то на пороге ошивались без своих начальников, они не среагировали на него никак, и он спокойной-спокойно-спокойно пошел-пошел-пошел и ушел.

У следователя из Чечни – у следователя, подчеркиваю – были все возможности для того, чтобы еще в воскресенье вечером быть в Брянске. Беда в том, что никаких следственных действий с Амриевым никто проводить не собирался. Никаких оснований для его задержания и ареста у чеченского следствия нет, его просто нужно было взять, физически взять в заложники и притащить к этому большому полицейскому начальнику.

–​ А это законно отвезти его из Брянска на машине в чеченский главк МВД, например, в Грозный?

Чеченцы говорят: "Хорошо, мы его сейчас возьмем под стражу"

– Безусловно, нет. Вот именно потому, что это абсолютно незаконно, и возникла вот эта вот странная такая дискуссия между брянскими правоохранителями и этими чеченскими полицейскими непонятными. Брянские правоохранители сказали, что: "Ребята, мы его задержали, мы его продержали 48 часов. Никаких документов, никаких следственных действий, вообще у нас здесь ни один следователь не появился. Мы его отпускаем, мы его уже отпустили. Он здесь вот, но мы его сейчас отпускаем". Чеченцы говорят: "Хорошо, мы его сейчас возьмем под стражу". Но это не взятие под стражу называется, это называется похищение, когда человека принудительно, без всяких законных оснований вооруженные люди захватывают и куда-то везут, это называется похищение.