Экс-директор ФБР расскажет в Сенате о возможном давлении Трампа

В комитете по разведке Сената США в четверг пройдут слушания с участием бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, уволенного с этого поста в прошлом месяце президентом Дональдом Трампом.

Слушания вызывают огромный интерес, поскольку Коми курировал расследование возможного российского вмешательства в выборы президента США. Оппоненты Трампа считают его увольнение попыткой помешать этому расследованию.

Накануне на сайте Сената было обнародовано заявление Коми, с которым он выступит на слушаниях. Бывший директор ФБР подтверждает в нем сообщения прессы о том, что Трамп с января по март в ходе нескольких личных встреч и телефонных разговоров с ним требовал от него "лояльности", а также просил "оставить в покое" отставного генерала Майкла Флинна, которого подозревают в связях с Россией. Кроме того, как утверждает Коми, Трамп обсуждал с ним и само расследование, утверждая, что он "нависло как туча" над его администрацией и призывая Коми публично заявить, что сам Трамп не является предметом этого расследования. Вместе с тем, Коми прямо не пишет о том, что Трамп давал ему какие-то указания.

Демократы в Конгрессе уже заявили, что действия Трампа, изложенные в письме Коми, можно рассматривать как давление и вмешательство в проведение расследования, сравнив их с действиями президента Никсона во время Уотергейтского скандала в начале 1970-х годов. Сам Трамп пока никак не прокомментировал заявления бывшего главы ФБР, однако его адвокат Марк Касовитц заявил, что президент доволен тем, что Коми подтвердил, что президент не является объектом внимания спецслужб в связи с расследованием возможных связей членов его команды с Россией.

