Караулов пишет Путину

Письма ведущего телепрограммы "Момент истины" Андрея Караулова, пологода назад отстраненного от эфира ("наверху" не понравились его передачи о якобы имевших место покушениях на Путина), были вчера вечером и сегодня утром, похоже, любимым чтением многих. Фрагменты этих писем опубликованы медиа-проектом "Центр управления расследованиями" (ЦУР). Адресат писем – Владимир Путин. Точнее, оба послания начинаются так: "Дорогой Владимир Владимирович, пишу не Начальнику, а другу". И далее, в частности:

"Беспомощность всей нашей идеологии перед Навальным меня ошеломила. Это ничтожество на глазах превращается в символ... непонятно чего. Как допустили? Где были все наши службы (прежде всего идеологические)? Почему после фильма Навального о Медведеве с Навальным все это время боролся я один? Почему, когда мой фильм «Глазами клоуна» о Навальном получил — как только мы разместили его в Интернете — 9 (!) хакерских атак, и ФСБ, когда я обратился к чекистам, через нашего бывшего куратора А. Комелькова [об этом человеке читайте ниже. — ЦУР], не сумели наш фильм защитить? Почему никто не подумал о его распространении в Интернете, если фильм доказательный, собирает сотни тысяч просмотров, а главное — единственный на сегодняшний день на эту тему?"

Основная проблема Караулова, которую он просит Путина разрешить, проста:

"Сижу без эфиров. Не понимаю, за что наказан: Алексей Алексеевич [Громов] (первый замглавы администрации президента –​ РС) )уже дважды меня закрывал: в 2010-м, после Лужкова (имеется в виду снятая с эфира накануне увольнения тогдашнего мэра Москвы программа Караулова в поддержку Лужкова –​ РС), и сейчас. За все эти годы я с Алексеем Алексеевичем ни разу не встретился, хотя очень хотел — сверить часы.

Еще до Нового года я говорил с Собяниным. Он не против, чтобы «Момент истины» был бы — опять — на «ТВ Центре». Впереди выборы, как-никак, да и «Пятый» киснет без нас, о чем Юрий Валентинович [Юрий Ковальчук — друг Путина, один из основателей Национальной Медиа Группы, владеющей РЕН ТВ, Пятым каналом, газетами «Известия» и «Спорт экспресс», 25% Первого канала — ЦУР] честно признался — на днях — моим друзьям, кинематографистам о. Тихону и Михалкову.

Помогите, Владимир Владимирович, без Вас — никак. Тогда, в 2010-м помогли именно Вы. Пять с лишним лет на «Пятом» были счастьем. Когда вернусь в эфир, об этом пожалеют только враги".

Ну и заодно:

"P.S. Через 3–4 месяца в «Художественной литературе» выходит мой «Русский ад» [первое издание романа в двух томах вышло в 2011 году — "Русский ад. На пути к преисподней" в «Эксмо», "Русский ад-2. Встреча с дьяволом" — в "Алгоритме«. — ЦУР] — роман-эпопея о 90-х, их полный портрет, книга посвящена Вам, постараюсь передать через Диму Пескова, может, найдется у Вас минутка ее полистать: обидно сознавать, что Пушкин никогда не читал Достоевского!"

Естественно, сразу вспоминается классика, рассказ Чехова "Ванька":

"Милый дедушка, Константин Макарыч! И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался [...]

Я буду тебе табак тереть, богу молиться, а если что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али заместо Федьки в подпаски пойду".

Но у других читателей писем "не Начальнику, а другу" есть и иные литературные ассоциации:

Имеются и параллели исторические, причем не лишенные трагизма:

Эдуард Лайна:

Если Караулов и правда всё это писал, то адски смешно, конечно. Стилистика бухаринских писем Сталину выдержана идеально.

Но самое смешное, конечно, вот это:

"Я сделал все, чтобы последний фильм — "Страсти по Исаакию« — остановил бы Марсово Поле, мы вывернули «оппозицию» наизнанку, но «большого эфира» для фильма не нашлось, хотя митрополиты, я знаю, хлопотали. Мы показали его только в интернете, охват не тот, хотя десять серий «России Путина» в интернете собрали четыре миллиона зрителей."

Андрей Викторович, дорогой. Ролик про то, как Ивангай сопли кушает, собрал в четыре раза больше.

Сам Андрей Караулов то, что он писал Путину, отрицает. Корреспонденту ЦУРа на просьбу прокомментировать эти послания он ответил: "Я Путину ничего не писал и эту ***** [ерунду] комментировать не буду. А потом я вас засужу, вы что богатый человек?"

Но, судя по впечатлению, произведенному публикацией ЦУРа на публику, а главное – по репутации самого Караулова, убедить кого-либо в том, что письма – фальшивка, их предполагаемому автору будет трудно.

Екатерина Мишина:

Я бы зарыдала, прочитав этот текст тов.Караулова. если бы не одно "но". Когда в середине 1990ых тов. Караулов пришел снимать для своей передачи Председателя КС В.А.Туманова, я своими глазами видела, как перед съемкой Караулову закрашивали лысину черной краской. И это знание изменило всю мою жизнь. Воспринимать то, что выделяет из себя персонаж с расписной лысиной, я отказываюсь.

Артур Соломонов:

Записки сумасшедшего.

Виталий Солонченко:

Лишившись телеэфира, Караулов начал выкладывать на сайте «Моментов истины» и канале Youtube документальные фильмы, одиозные и елейные настолько, что даже флагманскую 10-серийную «Россию Владимира Путина» отказались приобретать российские телеканалы. Сам Караулов утверждает, что «четыре Европейских компании изъявили желание» показать его.

— Андрей Викторович сейчас сидит без денег, а у него квартира в центре Москвы, дом 800 квадратов и большой участок под Наро-Фоминском, все это нужно содержать. Опять же жена и дети, — поделился своими соображениями человек из окружения Караулова. — Тут к самому черту с рогами пойдешь наниматься на работу.

Грейс Вандир:

Чота ржу. Дифчушка немножко в опале. Ну ничего, когда-то и Володя Соловьёв в ней побывал. А потом как в гору пошел. Так что всё впереди надейся и жди.

Выражений сочувствия Караулову в его, судя по тональности писем, бедственном положении среди откликов на публикацию ЦУРа найти не удалось. Если, конечно, не считать сочувствием следующее:

Alex Gryatskikh:

Какой же Караулов жалкий и убогий.

Однако определенное лобби во властных, церковных кругах и прокремлевских СМИ у Андрея Караулова, очевидно, имеется. И дело не только в тех именах, которые упоминает в качестве своих друзей автор писем Путину. Например, совсем недавно, 27 мая, в еженедельнике "Аргументы недели" вышло интервью с Карауловым, в котором он представлен следующим образом: "Он – автор скандалов и разоблачений, его ненавидят антигерои его телесюжетов. Он – чёрная метка для тех, кто ворует и прикидывается ангелами".

Завершается же разговор следующим вопросом и ответом на него:

"– На каком телеканале тебя можно увидеть? Фанатов у тебя, как и у клуба «Спартак», очень много.

– Вопрос о телеканале: я с удовольствием буду там, где меня хотят. А не там, где я постоянно что-то пробиваю, доказываю и кручусь.

Я хочу быть там, где я интересен и где то, что я делаю, готовы слышать".

Похоже, после этого Караулов решил, что услышать его должны на самом верху. И засел за письма "не Начальнику, а другу".