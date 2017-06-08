Дзюдоист без критических дней

На этой неделе социальные сети дружно "высмеяли", да ещё и не первого встречного, а Владимира Путина.

Поводом стали отрывки из интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну. В одном из них Путин, отвечая на вопрос, часто ли он берёт выходные, отвечает:

Я не женщина, поэтому у меня нет „этих дней“. Я никого не хочу оскорблять. Это просто природа вещей. Есть определенные естественные циклы.

Дмитрий Петровский:

После интервью Путина Мегин Келли, и просочившихся в публичное пространство кусков бесед с Оливером Стоуном, по европейскому и американскому либеральному сегменту фейсбука пошел ожидаемый вой.

Суть того, что говорил Путин, оказалась никому не важной- зато ремаркой про то, что у него нет "плохих дней", потому что он не женщина, Владимир Владимирович прямо всадил феминисткам раскаленную стрелу в то место, где у нормальных людей обычно сердце.

Наталья Радулова:

Существует еще и сексизм. И существуют сексисты, которые вполне естественную часть менструального цикла организма женщины считают "плохими днями". Вообще сексисты почти все женское считают плохим, отсюда их насмешки над женской дружбой, женской логикой, женщиной за рулем и т.п. И в этом они не видят ничего плохого и унижающего - как многие не видят ничего страшного в анекдотах "про жидов". Попробуйте обратить их внимание на это - сразу услышите в ответ: "Я ж по-доброму, я без зла, а ты юмор не понимаешь".

Но ещё больше шума наделал ответ Путина о "гее на подводной лодке". Вот как эту часть разговора пересказывает "Медуза":

Режиссер Оливер Стоун в интервью с Владимиром Путиным для своего документального сериала спросил президента России о притеснении геев — в частности, про закон о гей-пропаганде. Путин ответил, что никаких ограничений для гомосексуалов в России нет.

Тогда Оливер Стоун спросил, пошел бы Путин с геем в душ на подводной лодке. «Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Но вы же знаете, что я мастер спорта по дзюдо», — ответил Путин.

Многих искренне позабавило то, что, отвечая на вопрос, Путин ни на секунду не усомнился в собственной привлекательности.

Владимир Долин:

Поинтересуюсь спросить, с какого перепугу Вован решил, что он может быть интересен геям? Я, честно говоря. не уверен, что он и дамочкам может быть интересен. Интересно, что геи и дамочки по этому поводу думают?

Игорь Эйдман:

Больной человек. Думает, что ни один гей не устоит перед красотой его задницы и обязательно должен на нее наброситься. Но уверен в своей стойкости, готов защищать задницу от вожделения влюбленных геев даже с помощью приемов дзюдо. :)

Карина Орлова:

Даже не знаю, что здесь печальнее - что Путин считает, что все геи немедленно набрасываются в вожделении на лиц одного с ними пола, окажись они в душе, или что перзидент наш считает себя таким неотразимым, что ни один гей не устоит перед соблазном.

Но для пещерного электората ответ в самый раз был.

Юлия Николаева:

Ну, раз уж все про душ, то и я не буду отставать. Представила описанную ситуацию с поправкой на гетеросексуальную ориентацию: в душе случайно оказывается молодой, красивый, подтянутый парень и бабуля под 70. Ну, как пить дать, парень не устоит перед такой провокацией и без приемов дзюдо бабуля свою девичью честь не отстоит. Странное у чувака представление о геях. Да и о собственной соблазнительности тоже.

Максим Виторган:

Блин, ну чего вы так носитесь с этим вопросом про душ с геем? Два пожилых мужика друг перед другом делают вид, что их кто-то ещё хочет. И они что-то ещё могут. Петушатся друг перед другом. Это можно понять. Все там будем.

Это у них такие психологически-гигиенические процедуры.

Мы стали свидетелями интимности.

Давайте просто отведём глаза. Не заметим , кто пролил соус на скатерть, как завещал великий Чехов.

Это, впрочем, повод поговорить и о нравах вообще.

Александр Рыклин:

Мне кажется, определение "пошляк" как-то незаслуженно практически выпало из нашего лексикона... А иногда точнее и не скажешь...

Аркадий Бабченко:

Есть такие вещи, о которых человек с нормальным развитием, отсмеявшись в пятнадцать лет, к тридцати уже забывает. Например, шутки про геев в душе. В пубертатном возрасте, это, безусловно, ужасно веселит. В дееспособном - пожать плечами и отойти в сторону. Ну, разве что пожалеть инфантильного человека, который к седым <гениталиям> так и не вырос из школьной столовой. Шестьдесят, сука, четыре года, да что ты будешь делать... Я ж вам говорю, в этой стране инфантилизм - и религия, и государственная политика и общественный строй.

Павел Шехтман:

Тут какой-то идиотский шум по поводу идиотского вопроса Стоуна Путину, как бы тот повел себя, если бы оказался в одном душе с геем.

Поскольку все заявления гэбиста следует читать прямо обратно, мы можем констатировать: Путин сказал, что с удовольствием бы пошел в душ и не стал сопротивляться...

Ну, кто в теме, тот знает, что искренний ответ Путина должен был бы звучать так: "Если гей молодой и симпатичный - я бы отсосал".

Но, разумеется, сказать этого он не мог.

Ольга Рощина:

За один день.

Законопроект про гимн "Боже, царя храни" (какого царя, боюсь спросить).

Законопроект про юлианский календарь (ЛДПР опять что-то курила всей фракцией).

Путинские эротические фантазии про гея, который пристает к нему в ванной (что, некому осуществить мечты этого сексапильного дяденьки, что ли, что он на всю вселенную вынужден транслировать подобные вещи?)

У меня только один вопрос: ГДЕ Я?

Досталось и Стоуну!

Георгий Бовт разбирает интервью на Business FM:

Судя по всему, Оливер Стоун делал свой фильм с большой симпатией к герою, и его теперь, разумеется, будут критиковать за то, что он «гуманизирует Путина» — показывает, как тот кормит лошадь морковкой, ведет машину и рассказывает Стоуну про свое видение проблемы Эдварда Сноудена, про которого тот уже и сам снял кино. Гуманизирует тем, что Путин у него играет в хоккей и занимается на тренажерах. «Играет мускулами», как тут же написали. Они вместе смотрят культовый фильм Стэнли Кубрика времен разгара «холодной войны» «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил ядерную бомбу». Это хороший фон для обсуждения вопросов ядерной безопасности. Американская аудитория поймет, в чем тут подвох.<...>

Это кино посмотрят миллионы людей. Его можно рассматривать как продолжение большой пиар-кампании Кремля для западной аудитории. Неделю назад интервью у Путина брала звезда американской журналистики Мегин Келли. На следующей неделе выходит фильм Оливера Стоуна. На Западе президентская предвыборная кампания Путина уже началась. Можно, конечно, заподозрить его в том, что он скептически относится к отечественной прессе и кинематографистам, ради которых он не раскрывался так, как для четырехкратного лауреата премий «Оскар», разве что в начале президентства в книге «От первого лица». Однако признаемся, разве имело бы такой же резонанс для американской аудитории интервью Путина хоть для Первого канала, хоть для «России 1», хоть для Никиты Михалкова, которого он вряд ли при этом возил бы сам на машине? К тому же трудно представить, чтобы условные Екатерина Андреева или Владимир Соловьев, да даже и сам Дмитрий Киселев задали бы Путину под камеру вопрос о геях в душе на подводной лодке. Впрочем, как и многие другие вопросы.

А вот безжалостная колонка Олега Кашина на "Немецкой волне":

В оправдание Владимира Путина можно сказать, что шутки по поводу телесного низа - не такое страшное преступление по меркам современного российского общества. Путин не сказал ничего, чего не мог бы сказать российский пенсионер его возраста или даже какой-нибудь модный стендап-комик. Но все-таки перед нами действующий глава государства, и не просто глава государства, а человек, много лет сидящий на вершине авторитарной вертикали и давно превратившийся в ее символ и образец для прямого подражания для тысяч чиновников рангом ниже - от министра до клерка в районной управе. Будучи ролевой моделью для всех людей во власти, Путину, наверное, стоило бы повнимательнее следить за собой - если бы он понимал, что он в ответе за всех чиновников, которых приручил.

Ведь про геев и менструацию шутит не живой политик, а портрет, висящий в тысячах кабинетов, и сейчас обитатели этих кабинетов записали в свои тайные дневники, что это теперь так положено - рассуждать о геях и женщинах в таком развязном и оскорбительном для них тоне. "В Стамбуле стригут ногти, в провинции ломают пальцы", - завтра о женщинах и геях выскажется и какой-нибудь губернатор, причем необязательно военный отставник за шестьдесят, а кто-нибудь из молодых технократов, которые обычно более восприимчивы к поступающим из Кремля сигналам.

Авторитаризм - это не ругательство и не диагноз. Да, всякое случается, бывают и такие государственные системы, в конце концов, у автократов-модернизаторов вроде Ли Куан Ю или нашего Петра I всегда будет достаточно поклонников. Но авторитаризм - это все же еще и ответственность, и если в стране выстроена авторитарная система, то направление развития - вперед к звездам или назад в архаику - становится персональным выбором первого лица.

Вряд ли Владимир Путин делает этот выбор сознательно. Скорее, расслабленность и (что бы он там ни говорил о своем мужском превосходстве) усталость привели его в то состояние, когда тянуть вертикаль вверх уже нет ни сил ни желания, и единственный пример, который он может подать всем своим многочисленным подчиненным - архаизироваться вместе с ним.