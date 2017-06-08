Страны, разорвавшие связи с Катаром, готовят список требований к нему

Государства Персидского залива, разорвавшие на этой неделе дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма, по сообщениям прессы разрабатывают список требований, которые должна исполнить Доха для нормализации отношений.

Как утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники, ключевые требования - прекращение финансирования группировок, которые в Саудовской Аравии, Египте, Бахрейне и других странах, присоединившихся к бойкоту Катара, считают экстремистскими, в том числе "Братьев-мусульман". Кроме того, от Катара потребуют изменения редакционной политики спутникового канала "Аль-Джазира", финансируемого катарскими властями, и отказа от сближения с Ираном. Пока неясно, будут ли эти требования выдвинуты публично, или в ходе закулисных переговоров.

Саудовская Аравия и ее союзники 5 июня объявили о разрыве связей с Катаром, начав его транспортную блокаду. Объединенные Арабские Эмираты в четверг заявили, что прекращают прием почтовых отправлений в эту страну.

Катар открыто поддержали Иран и Турция, которая пообещала отправить на базу в Катаре своих военных. Президент США Дональд Трамп провел в среду телефонный разговор с эмиром Катара, в ходе которого заявил о готовности стать посредником в разрешении конфликта.