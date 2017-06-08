30 ученых выступили против поправок в закон о выборах главы РАН

30 ученых Российской академии наук подписали письмо, в котором выражают протест против некоторых поправок, внесенных на днях депутатами от "Единой России", в закон о выборах президента РАН. Об этом сообщает ТАСС.

В частности,​ ученые недовольны предложением ограничить тремя число кандидатов на этот, а также идеей согласовывать имена претендентов с властями. При этом некоторые предложения депутатов авторы письма поддерживают. Речь идет об определении победителя на выборах простым большинством голосов и утверждении его на пост главы РАН президентом России.

Среди подписавших письмо — члены неформального академического сообщества "Клуб 1 июля", в который входят наиболее активные критики реформы РАН.

В марте 2017 года от исполнения своих обязанностей был освобожден бывший глава РАН Владимир Фортов. Перед этим академик заявлял, что академия лишилась своих институтов и выделяемого на них финансирования. Ранее Фортов вместе с другими кандидатами снял свою кандидатуру с выборов главы РАН, объяснив это несовершенством процедуры голосования. Выборы президента РАН были перенесены на ноябрь.