Ролики и мемы против Навального

"С помощью роликов и мемов". Так намерен бороться с оппозиционерами, привлекающими к своим выступлениям молодых людей, новоиспеченный Координационный совет молодежи Санкт-Петербурга. Его возглавил представитель "Единой России" Ринат Евстигнеев. Ролик на счету совета уже есть. Мемов в нем пока не замечено:

Заявления господина Евстигнеева, сделанные им в интервью "Коммерсанту", довольно яркие, но на мемы пока тоже не тянут:

"Персонажи, которые говорят, что в стране куча проблем, выводят школьников на площадь, сами в это время отдыхают в Испании, в Соединенных Штатах Америки, летают по заграницам. У этих людей хорошие зарплаты, на некоторых есть даже дела с коррупционной составляющей. А они при этом с коррупцией борются. С коррупцией должны бороться честные люди — такие, как мы с вами. А политические проходимцы — если уже проворовались — должны исправляться. Все мы понимаем, о ком идет речь".

Судя по тому, что Координационный совет появился ровно за две недели до 12 июня – Дня России, когда ожидаются массовые выступления сторонников оппозиции по призыву Алексея Навального, – там тоже хорошо понимают, для борьбы с кем создана эта организация. В другом интервью Ринат Евстигнеев прямо говорит, что необходимость в появлении КС "возникла после мартовских протестов. Мы поняли, что в обществе существует масса проблем, которые надо решать".

В повестке дня ее первого заседания КС "определение вектора информационной кампании по укреплению общественной стабильности и противодействию попыткам вовлечения молодежи в участие в незаконных политических акциях протеста" было прописано отдельным пунктом. Звучит, правда, это невыносимо скучно и по-бюрократически – совсем не как мем.

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Впрочем, возможно, всё еще впереди:

Сторонники оппозиции, правда, относятся к начинанию со скептицизмом.

Константин Синицин:

ХРЕН ИМ В ОБЕ РУКИ!!!

Питерскую образованную молодежь-- на ФУ-ФУ НЕ ПРОВЕДЕШЬ!)))

Тем временем на улицах Петербурга уже появились баннеры с надписью "Зовут поучаствовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации". Рифма, да. Но пока еще тоже совсем не мем.