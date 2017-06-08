В "Русь сидящую" пришли

В московском офисе правозащитного движения "Русь Сидящая" утром 8 июня начался обыск. Об этом сообщила исполнительный директор организации Ольга Романова в своем facebook.

Обыск проводят сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП). По словам Романовой, обыск проводят шесть человек, сообщил РБК. Причины следственных действий пока неизвестны. По словам юриста организации Алексея Федярова, оперативники "обследуют помещение":

Никаких дотаций, субсидий, бюджетных средств мы не используем, работаем исключительно на пожертвования

– Пообследуют, пообследуют, потом мы поймем, что там происходит. Никаких не оснований и поводов для этого нет. Никаких дотаций, субсидий, бюджетных средств мы не используем, работаем исключительно на пожертвования, к нам не может быть никаких претензий и вопросов. Но тем не менее, сами понимаете – когда нет вопросов, это уже подозрительно. Вы же понимаете, у всех проводят обыски: у ФБК, в Открытой России, мы что – хуже? Пусть у нас тоже проведут.

"Русь Сидящая" была основана в 2008 году. Организация оказывает помощь заключенным и их семьям. "Пора прекратить репрессии против самых талантливых и креативных российских граждан. Руки прочь от нашего будущего – продажные судьи и силовики должны остаться в прошлом", – говорится на сайте движения.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, "силовиков интересуют финансовые документы, печатная продукция, внешние носители информации, а также компьютеры, установленные в офисе".

По словам кооридинатора "Руси сидящей" Ольги Романенко, сейчас все сотрудники организации едут в офис.

– Часть людей уже на месте, остальные только едут. У нас эта неделя очень ответственная, сейчас мы проводим регональную "Школу общественного защитника" в Сахарнице, это наш совместный проект с Сахаровским центром, мы людей со всей страны привезли, а тут обыск, – говорит Романенко Радио Свобода. – Еще у нас сегодня по плану была отправка посылок на зону.

Адвокат Иван Павлов обыски в "Руси сидящей" напрямую связывает с их правозащитной деятельностью.

– Это звоночек всем нам, не первый и не последний, – считает Павлов. – Но мне бы хотелось дождаться более полной информации, потому что на самом деле неважно откуда оперативники, а важно откуда следователь, который будет вести дело.