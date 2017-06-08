Верховный суд Норвегии не стал рассматривать жалобу Брейвика

Верховный суд Норвегии отказался рассматривать жалобу террориста Андреаса Брейвика на условия содержания под стражей. В прошлом году районный суд в Осло счел их негуманными и постановил компенсировать Брейвику судебные издержки в размере 35 тысяч евро. Однако в марте апелляционный суд отменил это решение.

В Верховном суде единогласно постановили, что в очередной жалобе Брейвика нет достаточных оснований для ее рассмотрения. Ранее адвокаты террориста заявляли, что готовы обратиться в Европейский суд по правам человека.

В 2011 году Брейвик совершил взрыв в Осло и открыл стрельбу в молодежном лагере на острове Утойя. Всего погибли 77 человек, более 150 получили ранения.

Террорист признал свою вину и был приговорен к 21 году заключения. Этот срок может продлеваться по решению суда. Брейвик содержится в трехкомнатной одиночной камере, где имеет возможность играть в видеоигры, смотреть телевидение и читать книги.

Ранее Брейвик жаловался на вторжение в личную жизнь из-за запрета на общение с другими экстермистами, на качество тюремной пищи и на необходимость есть с помощью пластиковых приборов.