В Госдуму внесен законопроект о запрете обхода блокировок сайтов

В Госдуму России внесен законопроект о запрете программ-анонимайзеров и VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированным сайтам. Авторы документа также предлагают запретить интернет-поисковикам показывать ссылки на запрещенные сайты.

Всего, по данным общественного движения "Роскомсвобода", в России заблокированы около 75 тысяч сайтов, в их числе торрент-трекеры, независимые СМИ, в частности, "Каспаров.ру" и "Грани.ру", некоторые ЛГБТ-сайты, а также приложения, которыми пользуются протестующие.