Явь, Навь и Правь Валерия Зорькина

Для начала похвастаюсь: сегодняшний дежурный по рубрике "Телескоп" совершил маленький подвиг и дочитал до конца опубликованную в "Российской газете" огромную статью (по сути, трактат) "Сон права рождает произвол", автором которой является председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Это, наверное, одно из самых необычных произведений, появлявшихся за последние годы в российской официальной прессе. Судите сами:

"Гордыня разума приняла угрожающие формы: атомная бомба и ее "дети" - чернобыли и фукусимы; экономический и политический глобализм, превращающий на планете в "лишние рты" целые страны и народы; человек-"гомункул" как искусственный продукт генной инженерии, а затем и постчеловеческий, искусственный интеллект - вот её последствия, которые уже состоялись или не за горами".

"Ульпиан не ошибался - право, действительно, изначально заложено в самой природе вещей и "учит" все сущее. Но в таком случае смысловой горизонт невероятно расширяется, поскольку - вслед за классиком римской юриспруденции - есть смысл говорить не только о правах человека. Тогда уже не столь экзотично, а напротив, вполне естественно, выглядит наделавшее много шума решение, вынесенное 21 марта 2017 года Высоким судом индийского штата Уттаракханд, которым священные реки Ганг и Ямуна были признаны юридическими лицами".

"В славянском мифологическом миропонимании (в некоторых его интерпретациях) различают три стороны бытия или три мира - Явь, Навь и Правь. Явь - это мир явленный, осязаемый, соотносимый с понятием материи. Навь - можно уподобить области отражения, или информации. Правь - это мир "богов", а, точнее говоря, сфера должного, законов, управляющих реальностью, или мера вещей. Причем все эти три мира неразрывно связаны и одновременно заключены один в другом, подобно трем сказочным царствам - хрустальному, серебряному и золотому, - свернутым внутри волшебного яйца".

Такого рода философские откровения Валерий Зорькин перемежает цитатами из римских правоведов, Гавриила Державина, Отто фон Бисмарка, Петра Кропоткина и Фрэнсиса Фукуямы. А также выпрыгивающими время от времени, как чертенята из табакерки, вполне актуальными политическими рассуждениями:

"Ракетный удар США по Сирии есть открытое и циничное пренебрежение международным правом. Среди экспертов-международников уже сложилось практически единодушное мнение, что международный правопорядок был грубо нарушен".

"Как показывает практика, оппозиция тоже подвержена самым разным порокам, но просто имеет меньше возможностей проявить себя по сравнению с власть предержащими".

Иногда при чтении трактата Зорькина начинаешь думать, не этих ли актуальностей ради всё и писалось, но сомнения быстро исчезают: у потока сознания не может быть задней мысли. А текст Зорькина в значительной мере представляет собой такой поток. Если попытаться выделить из него некоторые связные мысли, то они сведутся примерно к следующему и довольно немудреному.

1. Рационализм нехорош, "естественное право", основанное на неком полумистическом единстве человека и природы, прекрасно.

2. Помимо прав, у человека должны быть и обязанности, и хорошо бы из них списочек составить.

3. Большинство населения – за восстановление смертной казни, но делать этого всё же не надо бы ("это необходимый в современных условиях шаг по пути гуманизации права").

4. Хватит носиться с правами человека в их западном понимании как с универсальной ценностью, поскольку "права человека должны рассматриваться с учетом значимости национальных и региональных особенностей".

5. А вообще хорошо, что в России есть Конституционный суд (и его председатель), и еще лучше, что недавние поправки к закону о КС уточнили и несколько расширили функции этого органа.

Собственно, всё. Да, о возглавляемом им КС господин Зорькин высказался еще и следующим образом: "В решениях Конституционного Суда должна сохраняться некая загадка, намеренная многозначительная недоговоренность, скрывающая многозначность, которая лишь подчеркивает главное, конституционное содержание, в остальном оставляя законодателю полную свободу выбора".

Вот эта "загадочность и многозначительность", наряду с Явью, Навью, Правью и плохо скрытым пренебрежением к концепции защиты прав человека, судя по всему, и повергли в некоторый шок комментаторов, давших себе труд ознакомиться с трактатом Валерия Зорькина.

Иван Давыдов:

В славянском мифологическом миропонимании (в некоторых его интерпретациях) различают три стороны бытия или три мира - Явь, Навь и Правь. Явь - это мир явленный, осязаемый, соотносимый с понятием материи. Навь - можно уподобить области отражения, или информации. Правь - это мир "богов", а, точнее говоря, сфера должного, законов, управляющих реальностью, или мера вещей.

Сообщает глава Конституционного суда РФ в статье, опубликованной официальным печатным органом правительства РФ.

Это катастрофа, конечно, хоть и смешно.

Федор Крашенинников:

То, что Зорькин не в себе - давно ясно.

Но здесь просто феерично.Проблема в том, что никаких славянских дохристианских философских сочинений не сохранилось, а вся эта ахинея про Правь-Явь-Навь придумана неоязычниками в 20 веке.

Все смешалось в голове.

Как бы то ни было, статья Зорькина – явный плод его давних размышлений. Не так давно на Международном юридическом форуме в Петербурге глава КС РФ произнес речь, основные постулаты которой вошли в его статью в "РГ". Среди прочего тогда из уст высшего (по должности) юриста Российской Федерации прозвучала и фраза "Обеспечение прав граждан не должно создавать угрозу государственному суверенитету".

В статье Зорькина, впрочем, есть и удивительные прозрения. Вот одно из них:

"То, что порой принимают за право, что было выдумано и принято второпях ради случайных целей и сиюминутных выгод, есть не что иное, как юридический "спам". К несчастью, такое "законотворчество" случается все чаще. Однако правители, принимающие право за служанку, рано или поздно уходят, оставляя за собой лишь бумажную шелуху мертвых законов".

О ком это он, интересно?