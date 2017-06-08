Бывший директор ФБР выступает на слушаниях в Сенате США

Бывший директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми выступает на слушаниях в комитете по разведке Сената США. Сенаторов интересуют детали взаимоотношений Коми с президентом Дональдом Трампом, который в прошлом месяце уволил директора ФБР.

Оппоненты Трампа считают увольнение Коми следствием провала попыток президента повлиять на расследование возможного российского вмешательства в президентские выборы в США.

Накануне на сайте Сената было обнародовано заявление Коми. Бывший директор ФБР подтверждает в нем сообщения прессы о том, что Трамп с января по март в ходе нескольких личных встреч и телефонных разговоров с ним требовал от него "лояльности", а также просил "оставить в покое" отставного генерала Майкла Флинна, которого подозревают в связях с Россией.

Демократы в Конгрессе, в том числе высокопоставленный член сенатского комитета по разведке Марк Уорнер, уже заявили, что действия Трампа, изложенные в письме Коми, можно рассматривать как давление и вмешательство в проведение расследования, сравнив их с действиями президента Никсона во время Уотергейтского скандала в начале 1970-х годов. Ожидается, что в ходе сегодняшних слушаний демократы будут добиваться от Коми дополнительных деталей его бесед с президентом, которые могли бы свидетельствовать о нарушении закона. Сам Трамп пока никак не прокомментировал заявления бывшего главы ФБР, однако ранее, комментируя его увольнение, подвергал Коми необычайно резкой критике.