Староверы, опора Китая

Сибирские староверы научили китайских военных выживать в тайге. По сообщениям СМИ, тренировка проходила по программе подготовки спецназа и горных стрелков российской армии в предгорьях Западного Саяна и длилась неделю.

"Староверы преподали базовые навыки выживания в условиях дикой природы: как ориентироваться на местности, преодолевать скалы, ущелья и водные преграды, добывать огонь, пищу и питьевую воду, обустраивать ночлег, оказывать неотложную медпомощь. Особенно понравилась китайским военнослужащим рыбалка с применением самодельной снасти, отметили в Минобороны".

Выглядело это примерно так:

О староверческих общинах этого региона сообщается следующее:

"Южносибирские староверы являются искусными следопытами, охотниками и хорошими хозяйственниками. Они живут обособленно, более трех веков передавая из поколения в поколение обычаи предков. Из благ цивилизации сравнительно недавно староверы освоили мобильную связь и лишь немногие — интернет. Однако в верховьях Малого Енисея живут семьи, до сих пор не признающие никаких благ прогресса".

Чуть раньше члены этих же старообрядческих общин тренировали и российских военных: "курс выживания" прошли 60 разведчиков: "Самое сложное - это трехдневный рейд по горной тайге, когда испытуемые должны в прямом смысле выжить в дикой природе. Приходится вскрывать кору деревьев и есть личинки насекомых, варить тонизирующий чай из мха и талого снега, рыть укрытия - иглу или как их еще называют "берлоги" для сна".

Почему теперь решено обучать в тайге китайских военных? Ларчик открывается просто, а именно – так:

"Китай и Россия планируют провести в 2017 году масштабные совместные мероприятия по военной линии, заявил министр обороны КНР генерал-полковник Чан Ваньцюань.

"В текущем году нами планируется провести очень большие, огромные, важные мероприятия", — сказал Чан Ваньцюань на двусторонней встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу в среду в Астане.

"В последние годы, — отметил Чан Ваньцюань,- под личным руководством глав наших государств уровень взаимодействия и доверия между вооружёнными силами Китая и России непрерывно повышается. Сфера нашего сотрудничества непрерывно расширяется, тенденция развития военного сотрудничества сохраняет благоприятное направление".

Направление настолько благоприятное, что кое-кто начал беспокоиться:

Впрочем, благодаря старообрядческим молитвам, глядишь, и обойдется.