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Дороги к свободе

Тень Лубянки. Эфир в 16:05

Бывший депутат парламента Латвии Линард Муциньш и украинский историк Юрий Шаповал - о том, как открытые архивы КГБ влияют на политику и понимание истории

Как открытые архивы КГБ влияют на политические реалии и понимание истории? Собеседники Виталия Портникова - бывший депутат парламента Латвии Линард Муциньш и украинский историк Юрий Шаповал. Эфир в 16:05.

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