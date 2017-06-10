Тень Лубянки. Эфир в 16:05

Бывший депутат парламента Латвии Линард Муциньш и украинский историк Юрий Шаповал - о том, как открытые архивы КГБ влияют на политику и понимание истории
Как открытые архивы КГБ влияют на политические реалии и понимание истории? Собеседники Виталия Портникова - бывший депутат парламента Латвии Линард Муциньш и украинский историк Юрий Шаповал. Эфир в 16:05.
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