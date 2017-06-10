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С христианской точки зрения

Свобода и смерть. Эфир в 17:05

Фрагмент репродукции картины "Распятие" Николая Ге

О том, что является гарантией свободы, размышляет профессор Московского православного института св. Иоанна Богослова Владимир Варава

Знание о смерти или вера в воскресение - гарантия свободы? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с философом, профессором Московского православного института св. Иоанна Богослова Владимиром Варавой. Эфир в 17:05.

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