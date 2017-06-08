Правозащитники: из-за конфликта с Украиной в России усилилась цензура

После аннексии Крыма и начала конфликта с Украиной в 2014 году в России усилилось давление на независимые СМИ и неправительственные организации и увеличилось число уголовных дел о госизмене и шпионаже. Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы "Агора" "Свобода слова как жертва. Цензура вследствие конфликта России и Украины".



Правозащитники отметили рост уголовных дел за экстремизм с 2014 года. Согласно данным Верховного суда России, в 2013 году по статье о возбуждении ненависти были осуждены 78 человек, а спустя год – 301. В 2016 году по этой статье осудили 502 человека. Кроме того, в докладе говорится, что в делах о хулиганстве и вандализме отягчающим обстоятельством считается использование украинской символики. Правозащитники связали с усилением давления на СМИ запрет украинских националистических организаций.



Авторы доклада пришли к выводу, что российские власти использовали конфликт на Украине в качестве предлога для давления на независимые движения. При этом, правозащитники обратили внимание на ответные меры украинских властей: запрет в стране более 70 российских телеканалов, интернет-компаний и уголовное преследование пророссийски настроенных пользователей социальных сетей.

