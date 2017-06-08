В Госдуме предложили отменить реестр блогеров

В Госдуму в четверг внесен законопроект, предусматривающий отмену реестра блогеров в связи с его "неэффективностью", сообщает РБК.

"Закон о блогерах" вступил в силу 1 августа 2014 года. Он обязал авторов интернет-ресурсов с аудиторией более трех тысяч пользователей в сутки регистрироваться в специальном реестре Роскомнадзора. Уполномоченный по правам человека в России на тот момент Элла Памфилова заявила, что на блогеров возложили те же обязанности, что и на СМИ. Под действие закона попадали только общественно-политические площадки, однако в реестре зарегистрированы, в том числе, блоги о культуре, искусстве и технологиях.

Согласно данным общественного движения "Роскомсвобода", на текущий момент в реестре блогеров зарегистрировано более 2200 интернет-площадок.