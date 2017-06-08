В комитете по разведке Сената США продолжается опрос бывшего директора ФБР Джеймса Коми по делу о вмешательстве России в избирательную кампанию США и взаимоотношениях Коми с президентом Дональдом Трампом. На вопрос одного из членов комитета, можно ли считать вмешательство России "враждебным актом" в отношении США, бывший директор ФБР ответил "Да".

Бывший директор ФБР Джеймс Коми уверен во вмешательстве России в ход президентской кампании в США. Впервые он столкнулся с российскими кибератаками в конце лета 2015 года. На вопрос о том, сколько нападений было тогда зарегистрировано, Коми ответил, что речь идёт о сотнях проникновений в электронные материалы государственных и негосударственных компаний. Коми добавил, что, возможно, речь идёт о более чем тысяче таких проникновений.

Существенная часть вопросов и ответов относилась к отношениям между Коми и Трампом. Бывший директор ФБР обвинил президента США во лжи и клевете на свое ведомство. Коми подчеркнул, что Трамп оклеветал ФБР и его самого, утверждая, что бюро не справляется со своей работой. "Это была ложь, прямая и простая", заявил Коми.

Коми был уволен с поста распоряжением президента США Дональда Трампа 9 мая. С тех пор в прессе США неоднократно публиковались утечки информации о мотивах действия президента США. Сам президент в своём твите об увольнении Коми отметил, что причина такого решения - в неспособности главы ФБР эффективно расследовать вмешательство России в избирательный процесс США.

Накануне членам комитета и представителям СМИ была направлена публикация 7-страничного заявления Коми. В нём названы основные подробности его личных встреч и телефонных разговоров с президентом США. Он, в частности, сообщил, что Трамп с января по март в ходе нескольких личных встреч и телефонных разговоров с ним просил его о "лояльности", а также просил "оставить в покое" отставного генерала Майкла Флинна, которого подозревают в связях с Россией.

Оппоненты Трампа считают увольнение Коми следствием провала попыток президента повлиять на расследование возможного российского вмешательства в президентские выборы в США.

Демократы в Конгрессе, в том числе высокопоставленный член сенатского комитета по разведке Марк Уорнер, уже заявили, что действия Трампа, изложенные в письме Коми, можно рассматривать как давление и вмешательство в проведение расследования, сравнив их с действиями президента Никсона во время Уотергейтского скандала в начале 1970-х годов.

Прямую трансляцию со слушаний с синхронным переводом, а также текстовую трансляцию вели коллеги с "Голоса Америки".