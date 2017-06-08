В Туле задержан волонтёр штаба Алексея Навального

В Туле задержан Иван Полукаров, волонтер штаба Алексея Навального. Он находится в спецприемнике на Алексинском шоссе, предположительно его арестовали на пять суток за публикацию во "ВКонтакте". Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на координатора штаба Навального в Туле, который представился только по имени Дмитрий.

Какое правонарушение вменяется задержанному, был ли суд — пока неизвестно. Телефон у Ивана Полукаров отобрали, он успел сообщить только, где он, и за что арестован.

Ранее Полукаров бал задержан 26 марта, тогда он отсидел пять суток также за некую публикацию социальных сетях в 2014 году.