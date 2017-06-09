Курс британского фунта снизился на фоне выборов в парламент

Курс британского фунта резко снизился на утренних торгах — на фоне неожиданных результатов досрочных парламентских выборов. Британская валюта потеряла почти два процента к доллару, и чуть менее полутора — к евро.

При этом падение фунта стерлингов не настолько сильное, по сравнению с тем, как валюта обрушилась после референдума о "Брекзите". Тогда фунт упал на 11 процентов к американскому доллару.

На досрочных парламентских выборах в Великобритании консерваторы потеряли большинство. Кто сформирует правительство — пока неизвестно. Об этом свидетельствуют итоги подсчёта голосов с 646 из 650 избирательных округов.

Консерваторы получили 315 мест и потеряли 12 мандатов. Лейбористам досталось 261 место — на 29 больше по сравнению с предыдущими выборами. Большинства не будет ни у одной из партии. Великобритания получит так называемый "подвешенный" парламент.

Созвав досрочные выборы, лидер консерваторов Тереза Мэй надеялась укрепить свои позиции перед переговорами по выходу из Евросоюза. Но результаты её партии только ухудшились. Соперники премьер-министра и даже некоторые члены ее собственной партии призывают Мэй подать в отставку. В их числе — лидер лейбористов Джереми Корбин.