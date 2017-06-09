Юлия Хрущева, внучка и дочь

Юлия Хрущева, внучка советского лидера Никиты Хрущева, погибла на железнодорожной станции "Солнечная" в Москве. Ее сбила электричка. Как сообщают агентства со ссылкой на Следственный комитет, она "не успела среагировать на сигналы приближающегося поезда".

Хрущевой было 77 лет. Ее отец, Леонид Хрущев, военный летчик, не вернулся с боевого вылета во время войны, в 1943 году, – когда Юлии было 3 года. В том же году мать Хрущевой, Любовь Сизых была арестована по обвинению в шпионаже и свыше 10 лет провела в лагерях и ссылке. Никита Хрущев удочерил внучку, которая называла его отцом.

О своих настоящих родителях Юлия Хрущева узнала только в 16 лет. Вот фрагмент из интервью ее матери:

"Жены Молотова и Калинина отбыли по десять лет на лесоповале, а их мужья, которые были ближе к Сталину, чем Хрущев, ничего не могли сделать... По окончании срока заключения, в 1948 году, освободили. Но Сталин решил всех освобожденных отправить в ссылку без суда и следствия. Меня сослали в Казахстан… Окончательно я освободилась в 1956-м... Меня арестовали прямо на занятиях в московском Институте иностранных языков, эвакуированном в Ставрополь Куйбышевской области... Моя дочь осталась в Куйбышеве с Ниной Петровной, называла ее мамой, а Никиту Сергеевича — папой. Только перед ее вступлением в комсомол Нина Петровна рассказала Юлке правду: ее отец погиб на фронте, а мама работает в Караганде. Чтобы дочь правильно заполнила анкету… С Ниной Петровной мы переписывались. В день рождения Юлки я через стол заказов в Москве всегда посылала ей огромный торт. И вот Нина Петровна написала, что я могу приехать встретиться с дочерью… В 1957 году Юлке исполнилось 17 лет! С дочкой я встретилась в квартире Ирины Сергеевны (сестра Никиты Хрущева.— Авт. ). Открыла дверь и воскликнула: "Юлочка! Как ты похожа на отца!!!"

Юлия Хрущева стала журналистом, окончив МГУ. В одном из интервью она рассказывала (в нем она, как обычно, называет отцом Никиту Хрущева): "отец был против моего выбора, но я настояла. Долгий период работала в АПН – агентстве печати "Новости". Потом сильно разочаровалась в журналистике, если честно, надоело врать. Устроилась в театр имени Ермоловой заведующей литературной частью. Отдала этому делу не один год".

В 2004 году Юлия Хрущева, по сообщениям прессы, подала иск о защите чести и достоинства к бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову, который в своей книге "Удары судьбы" утверждал, что Леонид Хрущев не погиб в 43-м, а попал в плен к нацистам и сотрудничал с ними, а затем был похищен советской разведкой, отдан под трибунал и приговорен к расстрелу. Очевидно, эта история имела давнее хождение среди советских функционеров. Юлия Хрущева в том же интервью так отзывалась об этом: "Вместо того, чтобы воздать должное мужеству этого отважного человека, его доброе имя начали сразу же порочить, чернить. Пустили слух, что отец якобы не погиб, успел выпрыгнуть с парашютом на вражеской территории и добровольно сдался гестапо и т.д., и т.п. Травля не прекратилась и поныне".

Дочь Юлии Хрущевой Нина – преподаватель политологии в университете в Нью-Йорке. Никита Хрущев за несколько дней до своей смерти звонил ей, первокласснице, вспоминала в свое время Юлия Хрущева. "Первого сентября 1971 года Никита Сергеевич звонил нам домой со своей дачи в Петрово-Дальнем. В этот день моя дочь Нина пошла в первый класс, и прадедушка поздравил ее с началом трудовой жизни. Несколько дней спустя его с инфарктом госпитализировали в Кунцевскую больницу".

О решении дочери работать в США Юлия Хрущева говорила:

"Я считаю, что человек должен в плане выбора места жительства быть совершенно свободным. Свободно передвигаться по миру. Кстати, сама я ни за что бы не осталась насовсем за границей. А вот моя дочь Нина давно прописалась в Нью-йоркском университете, преподает там, пишет и издает труды по политологии и литературоведению, профессор. Сейчас заканчивает работу о Владимире Набокове. Нина состоялась в США, что в этом плохого? С Россией она не порывает, часто наведывается на родину".

Писатель и литературный критик Наталья Иванова:

"Нет больше Юлы. Я очень ее любила. И дружила с нею - много лет.

Совсем другие дети были у этого руководителя страны.

Выдержанная, скромная, достойная. По-настоящему демократичная, преданная идеалам независимости и свободы. Ходившая до конца на митинги, между прочим, - несмотря на серьезные проблемы с глазами. Всю жизнь - работавшая. Любившая театр и служившая ему, прекрасный друг замечательных артистов и режиссеров. Аристократично презирающая мерзости нашей действительности. Неравнодушная. Добрая, Красивая. Страшно переживающая оскорбительные наезды на Никиту Сергеевича - нет, не правду как таковую, а именно - оскорбительную ложь. Светлая память".