"Что вы несете?"

Вчера вечером гостем шоу "Собчак живьем" на телеканале "Дождь" стал Алексей Навальный. Интервью транслировалось на сайте "Дождя" и в Youtube:



Для тех, кто оказался не в силах досмотреть его до конца, есть два хороших пересказа. Первый опубликовал Никита Лихачев (TJournal):

Собчак начала с того, как Навальный получил загранпаспорт, затем обсудила «глупости», которые пишет про политика Фейсбук-тусовка, и перешла к его экономической программе как кандидата в президенты.

Навальный не смог ответить, сколько процентов от консолидированного ВВП России составляют расходы на здравоохранение, — но у него не было подсказки в виде продюсера в ухе. Собчак, утверждавшая, что эксперты жалуются на раздутые социальные расходы в России, в ответ на вопрос Навального не смогла точно назвать фамилию экономиста Андрея Мовчана.

Второй – цитатный – можно прочесть у Романа Доброхотова:

Краткое содержание интервью Собчак - Навальный:

Собчак:

- Вы знаете сколько Россиия тратит на здравоохранение от ВВП?

Навальный:

- Знаю

Собчак:

- Ну сколько? От консолидированного ВВП! От консолидированного федерального бюджета.

Навальный:

- Консолидированного или федерального??

Собчак:

- Консолидированного! Сколько? От ВВП!

Навальный:

- Ксения, вы вообще знаете чем консолидированный бюджет отличается от федерального?

Собчак:

- Ну есть же цифра ВВП по здравоохранению! Я вам сейчас ее скажу - 3,6% от ВВП!

<...>

Навальный:

- Нужно военно-полицейский бюджет снижать, а расходы на здравоохранение повышать.

Собчак:

- Многие эксперты как раз говорят, что социальные расходы в России раздуты.

Навальный:

- Какие эксперты?

Собчак:

- Достаточно много экспертов

Навальный:

- Какие например?

Собчак:

- Когда мы готовились к этой программе мы разговаривали с рядом людей...

Навальный:

- Ну это из серии "назовите мне процент". Да нет таких экспертов!

Собчак:

- Овчан! Кудрин! Орешкин!

Навальный:

- Кто-кто первый?

Собчак:

- Овчан!

Навальный:

- Может быть вы имеете в виду Andrei Movchan?

Собчак:

- Марчан, да!

Навальный:

- Марчан, Мовчан или Овчан?

Собчак:

- Еще раз говорю Мов-чан!

(и так далее до бесконечности)

Последний диалог напрашивался на то, чтобы его закольцевали:

И, конечно, созвучия на этом не исчерпываются.

Alexey Kovalev

Так форчан или блокчейн?

Roman Moguchiy

Обчак, Овчак или Собчак? UPD: НУ КОНЕЧНО МОВЧАК

Бывшему шеф-редактору РБК эти оговорки показались символичными.

Elizaveta Osetinskaya

все что нужно знать про разговор про экономику в этом интервью

Директор программы "Экономическая политика" Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан у себя в Фейсбуке этот диалог пока не комментировал. В Сети тем временем пишут, что Собчак "обязана на нем жениться" или же по меньшей мере послать ему букет цветов. Но не только этот фрагмент интервью показался комментаторам странным.

Антон Носик

Чудовищное интервью Навального у Собчак

Практически продолжение вчерашних «Анчоусов и Маргариток» и усмановского иска.

Навальному предъявляется компромат, начиная с 2005 года, не дают договорить ни одну фразу, используется лексика «Спутника и Погрома», чтобы высосанный из пальца вопрос «русский или россиянин?» обсуждать на повышенных тонах.

ТЕЛЕГРАММЫ ФЁДОРА КРАШЕНИННИКОВА

После этого отвратительного интервью Собчак приходится признать, что нападки на московских журналистов с его стороны правомерны. Чем такие вот интервью - лучше его самого послушать в ютубе. Особенно противно, что она заставила его комментировать уже опровергнутые псевдоцитаты Шлоссберга.

Многие сошлись на том, что на фоне опытного видеоблогера Собчак выглядела неподготовленной.

Алиса Зюс

Не смогла досмотреть Навального у Собчак. Классический пример того, как не надо брать интервью. И видимое подтверждение того, почему видеоблог для Навального - комфортный формат

Anna Kachkaeva

как можно выходить на интервью с человеком, который последние месяцы рта не закрывает и отточил уже все свои риторические приемы без подготовки? Ни одного подготовленного и проработанного вопроса.

Потому и не смотрят.

Andrew Pols

Перед этим за 2 часа до этой передачи он выступил на своем канале на ю-тубе с еженедельной передачей с ответами на вопросы от зрителей. Разительный контраст. Сколько полезной информации и умных мыслей по актуальным событиям было там, и сколько воды и бессмысленной траты времени было у Собчак

Sergey Temirov

Собчак была явно слаба. Набор штамповых вопросов, попытка вписать собеседника в примитивные ей же придуманные рамки, агрессивное перебивание на каждом шагу, типа "цитаты" 10 летней давности. Отстой, одним словом.

Навальный изрядно прибавил. Вполне держал удар, почти не поддавался на провокации. Выглядел открытым и уверенным в себе

Elena Rykovtseva

...Вот эти вопросы: какие книжки оказали на вас влияние - ну эти вопросы совсем из детской серии чего бы еще спросить, когда нечего спросить. Ну нарвалась в итоге на "что вы несете, Ксения?!" Большая победа интервьюера.

Владимир Милов

Собчак постоянно клонит с Навальным за экономику поговорить. "Путин не повышает налоги". Иногда лучше помолчать)))

Леонид Волков

— Алексей, почему вы не даете интервью?

— Даю постоянно, хотя и очень устал отвечать в тысячный раз на вопрос "почему вас до сих пор не убили"

— Приходите к нам на интервью на острые свежие вопросы!

— Приду

— Алексей, почему вас до сих пор не убили?

Беседу сравнивали с недавним интервью, которое взял у Навального Юрий Дудь.

​Andrey Litvinov

А ведь Ксения когда-то была неплохим интервьюером. Почему скатилась до такого днища, вчера же смотреть невозможно было - перебивоны постоянные, какие-то цитаты лохматых годов и непонятных людей, которые она предлагала прокомментировать, вскрытые переписки и т. п. Включите два интервью Навального - Дождю и Дудю, это же небо и земля.

Artem Stepin

Лучше бы Алексей Навальный еще раз сходил к Юре Дудю. Ксения Собчак пока не оч.

Мнение, что раньше Собчак была лучше, разделяют не все.

Другим кажется, что и Навальный в этом интервью предстал не в лучшем свете.

Damian Kudryavtsev

Вопросы очень плохие, и ответы очень плохие :(

Natalia Gevorkyan

Усилием воли заставила себя досмотреть интервью Собчак-Навальный до середины. Вторую половину посмотрю завтра. Это пример, как не надо брать интервью. И,наверное, как не надо его давать. Навальному нужно было ломать бессмысленный, рваный, плохо подготовленный и некомпетентный разговор. А он шел за ним. И отвечал хреново.

Арина Бородина

Я начала сегодня, то, что не досмотрела ночью. И опять поставила на паузу. Невозможно. Как не надо брать интервью и как не надо ходить на интервью и его давать. Раздражала она его сразу, с первой минутой. Он уже был на винте. Очень плохое интервью. Обоюдно, с двух сторон

Anna Kachkaeva

Главное, что атмосфера раздражения передается зрителю. Потому что не чувствуешь логики, нацеленности разговора, внятных вопросов по сути. Бессмысленная, рваная первая часть - долгая пикировочная вводная, мелкие уколы, репейные цеплялки, неточности, не готовность по фактурке с обеих сторон, перебивание и говорение хором ( от этого просто устаешь к 20 минуте).Все мелковато, без интереса к тому, что говорит собеседник, без умения слушать и слышать. Чтобы вертелеся, чтобы загнать в лузу - самый неэффективный способ что то понять про политика и человка. Ну а в конце - расскалянились и расшаркались (перемотала)

Политтехнолог Смирнов

Навальный в ходе интервью с Собчак опять призвал "кидать всех политологов в клетку к диким зверям в зоопарке". А не [закатить] ли нам ему иск о разжигании неприязни по профессиональному принципу? Или лучше отдать собакам на растерзание? Тоталитарная секта угрожает, однако!

Максим Кононенко

Навальный позорно слил, а то, как бесятся его адепты, говорит о том, насколько сильно он слил

Anastasia Kirilenko

А что, Навальному западло сходить в программу на эхо, но рысью бежит к Собчак? Надеется встроиться в истеблишмент? Ну-ну.

У кого-то, впрочем, интервью вызвало положительные ассоциации.

​Roman Super

Нашумевшее интервью Собчак/Навальный мне очень понравилось, потому как отсылает меня прямиком в моё молочное подмосковное детство, когда балом правили рэперы и металлисты, а не Поклонская и Милонов. Когда вредные для здоровья интервью случались на улице, по пути в школу:

— Ты кто, рэпер или металлист?

— Рэпер, конечно. Не видно разве?

— Назови 10 рэп-групп.

— Оникс, Паблик энеми, Ву танг...

— Дальше.

— Снуд дог.

— Кто-кто?

— Снуд дог!

— Может, Снуп дог?

— Я и говорю Снуп дог.

— Дальше.

— Погоди... сейчас... Ну ты вообще браслет мой видел? Почитай, что на нём написано.

А ещё мне очень понравилось интервью Дудя с Димой Маликовым. Я считаю, что оно лучшее из всех, что были в этом веке.

В защиту Ксении Собчак выступили немногие.

Anton Krasovsky

А нужно только в комфортном формате работать? А.

Arnold Giskin

слушайте, имхо, если б ксения так, без эмпатии, работала с большим провластным политиком, все б закричали громкое ура.

Oleg Tolochenko

Если бы не было Ксюши, то для Алексея ее надо было бы придумать. Она молодец. Чем сложнее Алексею , тем он крепче. А вы что хотели - оградить его от критики? Чем он будет тогда отличаться от дзюдоиста?

Ilya Ponomarev

Оба очень поверхностных человека. Но Собчак, конечно, умнее и хотя бы готовится к интервью с цифрами

Но любят телеведущую не только за это, напоминает "КП" заметкой с заголовком "Ксения Собчак будет летать под крышей Олимпийского в костюме стрекозы".