Каталония объявила дату референдума по вопросу о независимости от Испании

Власти испанской провинции Каталония назначили референдум о независимости на 1 октября. Это решение не поддержало правительство страны в Мадриде, сообщает агентство Associated Press.

Жителям региона предложат ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?". В правительстве Каталонии не исключают, что могут провозгласить независимость в одностороннем порядке.

Прошлый референдум о независимости прошёл в Каталонии в ноябре 2014 года. Конституционный суд Испании обязал Каталонию отменить голосование, поэтому референдум сделали неформальным. Тем не менее, на нём более 80 процентов проголосовали за отделение от испании.