В Тольятти заведено дело против сторонника Навального

Полиция Тольятти завела административное дело против организатора акции протеста 12 июня Сергея Ионова, сообщает проект Радио Свобода "Идель.Реалии".

Ионова обвинили в том, что в 2011 году он сделал репост видео политика Алексея Навального о партии "Единая Россия" в социальной сети "ВКонтакте". По словам активиста, в деле также фигурирует некая картинка с запрещенной символикой.

Власти Тольятти согласовали проведение 12 июня митинга против коррупции.

Ролик "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002" Навального о партии "Единая Россия" был внесен Министерством юстиции в реестр экстремистских материалов в 2013 году.

