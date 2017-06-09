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Новости

В Тольятти заведено дело против сторонника Навального

Активист Сергей Ионов

Полиция Тольятти завела административное дело против организатора акции протеста 12 июня Сергея Ионова, сообщает проект Радио Свобода "Идель.Реалии".

Ионова обвинили в том, что в 2011 году он сделал репост видео политика Алексея Навального о партии "Единая Россия" в социальной сети "ВКонтакте". По словам активиста, в деле также фигурирует некая картинка с запрещенной символикой.

Власти Тольятти согласовали проведение 12 июня митинга против коррупции.

Ролик "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002" Навального о партии "Единая Россия" был внесен Министерством юстиции в реестр экстремистских материалов в 2013 году.

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