В Орске задержаны сотрудники ФСИН, избившие заключенного до смерти

В городе Орске Оренбургской области задержаны двое высокопоставленных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, которых подозревают в избиении заключенного до смерти. На сайте областного управления Следственного комитета не приводятся имена задержанных. Однако, как сообщает правозащитная организация "Комитет по предотвращению пыток", к ответственности привлечены исполняющий обязанности начальника СИЗО-2 Евгений Шнайдер и начальник оперативного отдела Виталий Симоненко.

В сентябре 2013 года в больницу города Орска из следственного изолятора был доставлен 24-летний заключенный Владимир Ткачук с телесными повреждениями. В тот же день он умер. Изначально предполагалось, что травмы возникли в результате несчастного случая – якобы ему на голову упала доска. Однако проведенные экспертизы доказали, что удары Ткачуку по голове наносились твердым предметом с разных сторон.

Уголовное дело было возбуждено лишь спустя полгода, но и даже после этого правозащитники шесть раз обжаловали постановления следователей о невозможности установить виновных. В мае прошлого года юристы "Комитета по предотвращению пыток" подали жалобу в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ принял заявление, после этого расследование дела было возобновлено.