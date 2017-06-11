Новые деньги. Эфир в 17:05

Готовы ли молодые люди использовать виртуальные деньги и как это изменит мир
Каким образом формы взаиморасчета (бумажные, электронные деньги и криптовалюта) влияют на отношения людей и экономику рассказывают сооснователь криптовалютного фонда The Token Fund Владимир Смеркис , доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Денис Мельник, студент-экономист Николай Ермаков и студентка-психолог Елизавета Галкина .
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в воскресенье,11 июня в пять часов вечера.
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