В Госдуме пройдет заседание "Совета блогеров"

19 июня в Госдуме России состоится первое заседание совета по развитию информационного общества и средств массовой информации, в котором примут участие известные российские видеоблогеры, сообщает "Новая газета".

Как рассказал изданию депутат Василий Власов, на заседание "обязательно придет" Александра Балковская, известная как Саша Спиберг. Также приглашены такие блогеры, как Wylsacom (Валентин Петухов), Амиран Сардаров - автор канала "Дневних хача", Николай Соболев, Дмитрий Иванов, известный как kamikadze_d и другие. Блогеры пока не подтвердили свое участие в мероприятии, уточняет издание.

Кроме блогеров на заседании Совета будут присутствовать руководители фракций, а также члены комитета Госдумы по информационной политике.

Саша Спилберг, выступавшая в конце мая в Госдуме на слушаниях по молодежной политике, посоветовала депутатам "стать прозрачными".

21-летний Василий Власов - самый молодой депутат Госдумы.