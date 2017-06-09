Незыблемый курс и ректорат

Навстречу празднику. Ректорат медицинского университета имени Мечникова в Петербурге накануне Дня России 12 июня обратился к студентам, очевидно, памятуя о намеченной на этот же день акции Алексея Навального:

По достоверной информации в Вашей среде есть сторонники оппозиционного деятеля Алексея Навального

"12 июня государственный праздник – День суверенитета России. В нашем любимом и самом прекрасном городе на земле – Санкт-Петербурге будут проходить праздничные мероприятия. Официальные (разрешенные) мероприятия будут проходить на различных площадках – их цель поддержка незыблемого курса Президента В.В. Путина на развитие демократии в России, курса на преодоление технологического отставания, курса на развитие социального общества в нашем Отечестве. Вы, граждане России – будущее страны. Вы политически активные граждане. Вы озабочены решением стоящих перед Вами задач и преодолением вызовов, стоящих перед страной. В то же время по достоверной информации в Вашей среде есть сторонники оппозиционного деятеля Алексея Навального, который используя трудности сегодняшнего дня планирует совершение ряда провокаций на мероприятиях, используя недовольство в студенческой среде. Массовые беспорядки, нарушения общественного порядка – противоправные действия, которые влекут за собой создание неуправляемой ситуации. Как эти действия могут отразиться на Вас?! Не нанесет ли это вред Вашему будущему, реализации Ваших целей и становлению Вас как будущих специалистов?! Подумайте о том, какой вред может быть нанесен престижу нашей страны, нашего города, нашего ВУЗа, в котором Вы получаете знания, умения, навыки! Можно ли изменить жизнь в стране? Можно! Законным и демократическим путем! Упорной работой и учебой! Не поддавайтесь на провокации! Не допускайте беспорядков! Проявите стойкость и благоразумие".

Обращение ректората не осталось незамеченным упомянутым в тексте Алексеем Навальным, который назвал его великим документом эпохи Путина и тут же обратил внимание на доходы ректора:

Жизнь всё стабильнее и стабильнее, а Навальный по-прежнему умудряется использовать трудности

"Ректорат и, очевидно, лично ректор ВУЗа Отари Гивиевич Хурцилава переживают, что студенты не пожелают выражить поддержку «незыблемого курса президента В.В. Путина», а попадут в лапы оппозиционного деятеля Навального, который научит студентов плохому, «используя трудности сегодняшнего дня». Так и хочется спросить господина Хурцилаву: а откуда трудности сегодняшнего дня-то возникли, если у нас 18 последних лет незыблемый курс на стабильность? Жизнь всё стабильнее и стабильнее, а Навальный по-прежнему умудряется использовать трудности. И вы, конечно, задаёте себе сейчас вопрос: Господи, да на черта этот Хурцилава и Ко написали такую чушь на сайте? Только внимание привлекли. Зачем ему это надо? Ну поцеловал ботинок губернатору, да тот и не заметит. Мог бы без этого обойтись. Ошибаетесь. Доход у нашего ректора в 2014 году — 43 миллиона рублей. У него квартира 162 метра и ауди Q7. В 2016 году доход у него — 31 миллион рублей. Потому ректор и не пишет обращений о проблемах в общаге. О стипендии студентов. Об отсутствующем оборудовании. У него всё как раз незыблемо, и этот незыблемый воровской курс В.В. Путина сделал из нашего ректора долларового миллионера. Ну где ещё он бы столько заработал. Поэтому он такая же часть этой власти воров и бьётся за неё, как может. Не просто ботинки целует, а защищает сам себя. Свои возможности обогащаться в нищей стране".