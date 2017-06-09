Семьи жертв катастрофы рейса MH17, увидят фотографии родных

Семьи погибших в 2014 году в результате крушения лайнера МН17 на востоке Украины получат возможность просмотреть изображения их близких, снятые камерой наблюдения аэропорта Амстердама перед посадкой на рейс. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщила ассоциация семей, которая получила соответствующее разрешение от властей Нидерландов.

До сегодняшнего дня законодательство Нидерландов в области права частных лиц на изображение представляло препятствие для просмотра изображений. Члены семьи погибших должны будут подписать договор о конфиденциальности.

Боинг 777 компании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 г. в воздушном пространстве Украины. Погибли все 298 человек находившиеся на борту, преимущественно подданные Нидерландов.

Уголовное расследование, проведенное Нидерландами, пришло в сентябре 2016 к выводу, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса БУК, которую доставили из России. Ракета была выпущена из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины, сообщило Международное Французское радио.