Самый сложный выбор ещё не сделан. Эфир в 21:05

Досрочные парламентские выборы в Великобритнании должны были исключить последние сомнения в британском обществе перед выходом страны из ЕС. Так объясняла своё решение провести выборы досрочно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Удастся или нет Британии выйти из ЕС на своих условиях обсуждают политолог Григорий Трофимчук, журналист Андрей Остальский и бизнесмен Евгений Чичваркин.

Ведущий - Владимир Кара-Мурза старший