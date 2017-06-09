Россия сыграла вничью с Чили

Сборная России по футболу провела последний товарищеский матч перед стартующим на будущей неделе Кубком конфедераций.

Россияне сыграли вничью с еще одним участником Кубка, сборной Чили – 1:1.

Голы забили: у России – Васин, у Чили – Исла.

Матч проходил в Москве на стадионе ЦСКА.

Кроме того, в пятницу сыграно несколько товарищеских матчей. В Мельбурне Бразилия проиграла Аргентине 0:1.