Россия сыграла вничью с Чили

Сборная России по футболу провела последний товарищеский матч перед стартующим на будущей неделе Кубком конфедераций.
Россияне сыграли вничью с еще одним участником Кубка, сборной Чили – 1:1.
Голы забили: у России – Васин, у Чили – Исла.
Матч проходил в Москве на стадионе ЦСКА.
Кроме того, в пятницу сыграно несколько товарищеских матчей. В Мельбурне Бразилия проиграла Аргентине 0:1.
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