В России отмечены сбои в работе терминалов некоторых банков

Вечером 9 июня появились сообщения о сбое при работе терминалов Сбербанка в магазинах, кафе и других торговых предприятиях. Подтверждений того, что это связано с блокировкой IP-адресов через так называемую "дыру" в работе реестра Роскомнадзора, нет, сообщают российские СМИ.

Среди заблокированных в России IP-адресов оказались серверы авторизации интернет-платежей крупнейших российских банков. В результате у некоторых владельцев карт Сбербанка, Росбанка, "Авангарда" и других банков будут проблемы с оплатой покупок в интернете, информирует издание "Медуза".

Злоумышленники воспользовались той же уязвимостью в реестре Роскомнадзора, при помощи которой блокировали сайт самого Роскомнадзора, НТВ и других сайтов. Владелец сервиса обхода блокировок antizapret.prostovpn.org сообщил "Медузе", что, по его данным, владелец заблокированного в России домена привязал к нему IP-адрес сервера авторизации компании "Русский стандарт".

Полный список заблокированных IP-адресов опубликован в телеграм-канале "Сайберсекьюрити и Ко".