Трамп: США "абсолютно" привержены Пятой статье Договора о НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил о приверженности США соблюдению статьи 5 Договора о НАТО. Статья гласит, что любое внешнее нападение на одного из союзников по Договору считается нападением на всех остальных. Трамп сделал это заявление, отвечая на вопрос журналиста во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии 9 июня в Вашингтоне. На недавнем саммите НАТО в Брюсселе Трамп не сделал такого заявления, и этот факт вызвало резко негативную реакцию союзников.

Трамп приветствовал финансовый взнос Румынии в борьбу с терроризмом и её роль в международной коалиции в Афганистане под командованием США. Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, Трамп поблагодарил румынский народ за его вклад в укрепление совместной обороны и борьбу с терроризмом.

Румыния, по словам Трампа, достойный член коалиции, борющейся с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) и является четвёртой – по численности – участницей военного контингента в Афганистане.

Трамп отметил решение Румынии увеличить вклад в бюджет НАТО с нынешних 1,4 процента валового внутреннего продукта до более чем двух процентов. Именно такого вклада Трамп требует от каждого государства-члена союза НАТО. Президент США выразил надежду, что и другие союзники последуют примеру Румынии.