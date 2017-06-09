Дело Перепиличного: следствие не нашло признаков отравления

Расследование обстоятельств смерти бизнесмена Александра Перепиличного "не обнаружило признаков внешних причин" его смерти. Такой вывод публикует британское издание "Гардиан". В результате тщательно проведённого расследования не было обнаружено и признаков насильственной смерти, говорится в публикации. Ранее появлялись предположения, что Перепеличный мог быть отравлен. В частности, такую версию высказал адвокат на предварительных слушаниях по делу.

44-летний Перепиличный умер в Лондоне в ноябре 2012 года после утренней пробежки. Согласно первоначальному заключению судмедэкспертов и полиции, смерть наступила в результате аритмии и остановки сердца. Однако позже были оглашены результаты токсикологической экспертизы, которые показали наличие в организме Перепиличного следов редкого яда растительного происхождения.

По одной из рассматриваемых в суде версий, Перепиличный в день смерти съел щавелевый суп. Однако проведенные после смерти анализы не обнаружили в желудке бизнесмена следов щавеля. По мнению адвоката Боба Моксона Брауна, возможно, щавель подменили чем-то другим. Адвокат также считает странным, что в день смерти полиция не взяла показания у вдовы Перепиличного.

Александр Перепиличный получил политическое убежище в Великобритании в 2010 году. Он сотрудничал со швейцарской прокуратурой по делу об отмывании средств, которое также расследовал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Перед смертью Перепиличный говорил, что в его адрес поступают угрозы. Позже адвокаты фонда обвинили российские спецслужбы в причастности к его гибели.