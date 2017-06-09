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Дело Перепиличного: следствие не нашло признаков отравления

На этом месте (Granville Road on the St George's Hill) 28 ноября 2012 года во время пробежки умер Александр Перепиличный

Расследование обстоятельств смерти бизнесмена Александра Перепиличного "не обнаружило признаков внешних причин" его смерти. Такой вывод публикует британское издание "Гардиан". В результате тщательно проведённого расследования не было обнаружено и признаков насильственной смерти, говорится в публикации. Ранее появлялись предположения, что Перепеличный мог быть отравлен. В частности, такую версию высказал адвокат на предварительных слушаниях по делу.

44-летний Перепиличный умер в Лондоне в ноябре 2012 года после утренней пробежки. Согласно первоначальному заключению судмедэкспертов и полиции, смерть наступила в результате аритмии и остановки сердца. Однако позже были оглашены результаты токсикологической экспертизы, которые показали наличие в организме Перепиличного следов редкого яда растительного происхождения.

По одной из рассматриваемых в суде версий, Перепиличный в день смерти съел щавелевый суп. Однако проведенные после смерти анализы не обнаружили в желудке бизнесмена следов щавеля. По мнению адвоката Боба Моксона Брауна, возможно, щавель подменили чем-то другим. Адвокат также считает странным, что в день смерти полиция не взяла показания у вдовы Перепиличного.

Александр Перепиличный получил политическое убежище в Великобритании в 2010 году. Он сотрудничал со швейцарской прокуратурой по делу об отмывании средств, которое также расследовал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Перед смертью Перепиличный говорил, что в его адрес поступают угрозы. Позже адвокаты фонда обвинили российские спецслужбы в причастности к его гибели.

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