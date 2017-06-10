Путин впервые публично признался, что у него есть внуки

Президент России Владимир Путин впервые публично заявил, что у него есть внуки.

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин утвердительно ответил на вопрос о том, любит ли он своих внуков, отметив при этом, что у него не хватает времени, чтобы с ними поиграть. О каких-либо подробностях, в том числе о том, сколько у Путина внуков и кто из дочерей президента является их матерью, Стоун не спрашивал.

У Владимира Путина две взрослые дочери - Мария и Катерина. Они ведут непубличный образ жизни, и сам Путин несколько раз говорил, что не намерен подробно рассказывать о них, заявляя лишь, что они живут и работают в России. В прессе неоднократно появлялись сообщения о том, что младшая дочь Путина под именем Катерина Тихонова возглавляет проект "Иннопрактика", который сотрудничает с МГУ, а ее мужем предположительно является Кирилл Шамалов - сын друга Путина. Сам президент не подтверждал, однако и не опровергал эти сообщения. В 2012 году, отвечая на вопрос о внуках, Путин заявил, что "стране вряд ли нужно это знать".

Документальный цикл Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" выйдет в эфир 12 июня.