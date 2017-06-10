Полиция во Владивостоке задержала сторонников Навального

10 июня полицейские Первомайского отдела внутренних дел Владивостока приехали к депутату Думы Владивостока от КПРФ и координатору местного штаба Навального Юрию Кучину. Стражи порядка провели досмотр его машины прямо около дома. Причиной, по словам полиции, стал анонимный звонок с информацией о листовках запрещённой в России организации "ИГ" в автомобиле депутата.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, два майора в форме, эксперт, люди в штатском.

Ничего запрещённого полицейские не нашли - только агитки КПРФ и листовки с портретом действующего премьер-министра Дмитрия Медведева, кратким описательным текстом о коррупции и словами "Новый митинг против Димона и всей коррупции, которую он символизирует", а также информация об акции, которую намерены провести сторонники Навального 12 июня.

"Все листовки изымаются полицией, их пересчитывают, - сообщил член Крайизбиркома Приморья Александр Самсонов, который был на месте событий. - В пачке их около 3000. Полицейские объяснили нам, что, поскольку был звонок с информацией запрещённой печатной продукцией, они обязаны забрать и эти листовки на экспертизу".

Митинг штабу Навального власти не согласовали. В месте, где активисты намеревались его провести, будет казачий праздник. Сторонники Навального собираются прийти на него как участники, с флагами и символикой, не запрещённой законом (такое желание они изъявили письменно в адрес директора краевого Департамента внутренней политики Павла Ясевича). Организатор праздника, глава ДОСААФ и казак Игорь Доценко выразил готовность принять на своем мероприятии оппозиционеров, накормить национальным блюдом кулеш и напоить компотом.

Также сегодня во Владивостоке были задержаны раздававшие листовки активисты штаба Навального Мария Зинченко и Антон Малашин.