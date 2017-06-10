Соединенные Штаты обеспокоены судьбой Мурада Амриева

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность судьбой Мурада Амриева - чемпиона по смешанным единоборствам, экстрадированного из Белоруссии в Россию и отправленного в Грозный, где, как утвержал сам Амриев, ему грозит опасность.

Как заявила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, Амриев «выражал опасения по поводу пыток и применения насилия в Чечне». Соединенные Штаты призвали российские власти обеспечить доступ к Амриеву адвоката, гарантировать соблюдение его прав и его безопасность.

Амриев был доставлен в Чечню в пятницу и вечером того же дня освобожден из-под стражи - как утверждают в МВД Чечни, под подписку о невыезде. Спортсмен рассказал журналисту агентства РБК, что чувствует себя нормально и ему никто не причинил вреда.

На пресс-конференции в Грозном утром в субботу Амриев подтвердил, что хотел попросить убежища в Белоруссии, однако власти этой страны не дали ему этого сделать.

Амриева в Чечне обвиняют в использовании поддельного паспорта. По мнению правозащитников, полиция Чечни преследует спортсмена из-за того, что он рассказал о пытках, которым предположительно подвергся в Грозном в 2013 году.

Амриев, объявленный в розыск, был задержан в Брянске 4 июня. Ему удалось скрыться и пересечь границу Белоруссии - где он был задержан и передан России, после чего в сопровождении сотрудников правоохранительных органов Чечни отправлен в Грозный.