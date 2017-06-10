Трамп заявил, что Коми "говорил неправду" под присягой

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор ФБР Джеймс Коми "говорил неправду" на слушаниях в комитете Сената по разведке в минувший четверг, посвященных его беседам с Трампом и обстоятельствам его увольнения.

Отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне в пятницу, Трамп заявил, что не просил Коми прекратить расследование в отношении отставного генерала Майкла Флинна, подозреваемого в связях с Россией. Трамп также сказал, что никогда не просил Коми о "лояльности" - вопреки словам Коми.

Бывший директор ФБР на слушаниях в Сенате настаивал на своей версии этих событий, давая показания под присягой. Ложь под присягой считается в США уголовным преступлением. Сам Трамп в пятницу заявил, что "на сто процентов" готов под присягой подтвердить свои слова.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него аудиозаписи бесед с Коми, президент ответил, что вскоре пресса узнает об этом. Комитет Конгресса по разведке ранее призвал Белый дом предоставить записи бесед - если они имеются - в течение двух недель.

Обстоятельства увольнения Коми с поста директора ФБР и предшествующих этому бесед с Трампом вызывают повышенный интерес, поскольку сам Коми утверждает, что был уволен в связи с расследованием российского вмешательства в выборы в США. Спецслужбы - и параллельно с ними Конгресс - ведут расследования относительно того, существовало ли взаимодействие между штабом Трампа и Россией. Против самого Трампа - как подтвердил Коми - расследование не велось.