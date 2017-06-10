"Узника Болотной" Ивана Непомнящих вновь поместили в ШИЗО

Осужденного по "Болотному делу" Ивана Непомнящих и заключенного Руслана Вахапова, которые ранее сообщали об избиении в ярославской колонии, вновь поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщает фонд "Общественный вердикт".

Правозащитники подчеркивают, что заключенных не осмотрела медицинская комиссия, и что информации о причинах наказания нет, так как не было и комиссии по разбору нарушений. Известно лишь, что Вахапов пробудет в ШИЗО пять суток.

Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело по факту избиения в колонии Непомнящих, Вахапова и еще одного осужденного Евгения Макарова. Юристы "Общественного вердикта" заявили, что это решение будет обжаловано.

28 апреля Непомнящих и еще несколько заключенных ИК-1 пожаловались на избиение. После этого их поместили в штрафной изолятор. В Федеральной службе исполнения наказаний отрицают применение силы к осужденным. При этом 18 мая начальник колонии был уволен.

Иван Непомнящих приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти на Болотной площади 6 мая 2012 года.