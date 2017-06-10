США подтвердили, что помогают армии Филиппин в борьбе с джихадистами

Соединенные Штаты оказывают помощь армии Филиппин, ведущей на юге страны бои за освобождение города Марави, несколько районов которого были захвачены вооруженными исламистами.

Сообщения об этом, появившиеся в прессе, подтвердило в субботу посольство США в Маниле. В нем говорится, что Силы специальных операций США по запросу властей Филиппин оказывают поддержку филиппинским военным.

Представитель армии Филиппин заявил, что американские военные не участвуют в боях, а осуществляют техническую поддержку.

Бои в Марави идут уже несколько недель. Джихадисты воюют под черными флагами организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Филиппины являются традиционным союзником США в регионе. Правозащитники критикуют власти Филиппин за неизбирательное применение насилия и внесудебные расправы над подозреваемыми в наркоторговле. Однако президент США Дональд Трамп выступал с похвалами в адрес филиппинского президента Родриго Дутерте.