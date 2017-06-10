Тереза Мэй объявит о переформатировании своего кабинета

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как ожидается, объявит сегодня о перестановках в кабинете министров - после подведения итогов парламентских выборов, в результате которых возглавляемые Мэй консерваторы потеряли абсолютное большинство в Палате общин.

Девять министров прежнего кабинета проиграли выборы в своих округах и не попали в новый парламент - а следовательно, не могут теперь быть министрами.

Ожидается, что Мэй может отправить в отставку двух своих ближайших советников, которых обвиняют в относительной неудаче партии на выборах.

Тереза Мэй получила от королевы мандат на формирование нового кабинета. Если консерваторы заручатся поддержкой своих традиционных союзников - Демократической унионистской партии Северной Ирландии, - этот кабинет сможет получить вотум доверия в Палате общин. Однако наблюдатели отмечают, что позиции самой Мэй по итогам выборов сильно пошатнулись. Под угрозой оказался ее план переговоров с Евросоюзом о выходе Британии из ЕС, которые должны начаться в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп накануне позвонил Терезе Мэй и заверил ее в своей "поддержке". С заверениями в дружбе и партнерстве Мэй позвонил также президент Франции Эммануэль Макрон.

