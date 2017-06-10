Юг Сирии: войска Асада вышли к границе с Ираком

На юге Сирии войска президента Башара Асада вышли к границе с Ираком, впервые с 2015 года установив контроль над участком границы к северу от пограничного перехода Аль-Танф. Об этом сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на Сирийский центр наблюдения за правами человека.

В сообщении сирийского агентства SANA говорится, что силы джихадистов из "Исламского государства", контролировавшие этот участок, были "уничтожены". По другим сообщениям, исламисты без боя отступили на север.

Ранее при попытках наступления войск Асада на аль-Танф, который контролирует сирийская вооруженная оппозиция при поддержке международной коалиции во главе с США, войска коалиции несколько раз наносили удары по наступавшим. Командование коалиции не раз выражало опасения в связи с активностью правительственных сил в этом районе, заявляя, что их действия направлены не против "ИГ", а против оппозиции.

Продвижение сирийской армии к границе, как отмечают наблюдатели, препятствует отрядам оппозиции в их продвижении на север для борьбы с "ИГ".

Ранее в субботу газета Wall Street Journal сообщила о том, что США и Россия ведут в Иордании тайные переговоры относительно мирного урегулирования в Сирии и борьбы с "ИГ".