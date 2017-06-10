Десятки погибших в результате двойного теракта в Ираке

В результате двойного теракта в Ираке погибли более 30 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

9 июня смертник взорвал бомбу на рынке в окрестностях Багдада. Погиб 31 человек, десятки ранены. Одновременно в другом городе неподалеку от столицы смертница подорвалась на автобусной остановке. Жертвами стали 3 человека, 15 пострадали.

Теракты произошли в исламский пост Рамадан, который начался в конце мая. Джихадисты считают мусульман-шиитов иноверцами и нередко устраивают на них нападения.