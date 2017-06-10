Два ведущих советника Терезы Мэй ушли в отставку

В Великобритании объявили об уходе со своих постов двое ближайших советников премьер-министра Терезы Мэй - Ник Тимоти и Фиона Хилл.

Этот шаг последовал за оглашением итогов выборов, в результате которых Консервативная партия потеряла абсолютное большинство в Палате общин. Многие консерваторы обвинили советников Мэй в относительной неудаче партии на выборах, в том числе в грубых ошибках при проведении избирательной кампании. В ее начале рейтинг консерваторов был выше, чем у лейбористов, почти на 20 процентов, однако к дню выборов разрыв резко сократился, что привело к неожиданным поражениям кандидатов от консерваторов в ряде округов.

Тереза Мэй остается лидером партии тори и предпримет попытку сформировать правительство. Если консерваторы заручатся поддержкой своих традиционных союзников - Демократической унионистской партии Северной Ирландии, - этот кабинет сможет получить вотум доверия в Палате общин. Переговоры о сотрудничестве двух партий уже начались.

