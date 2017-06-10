Партию Истинных финнов возглавил ультранационалист

В Финляндии ультранационалист Юсси Халла-ахо возглавил правую партию Истинные финны, входящую в правительственную коалицию.
Халла-ахо является депутатом Европарламента и известен как евроскептик, выступащий против миграционной политики ЕС.
Его избрание лидером Истинных финнов обозреватели рассматривают как ужесточение националистических позиций партии и толчок к изменению состава коалиционного правительства, в котором участвуют также представители Финляндского центра и Национальной коалиционной партии.
До этого 20 лет партию Истинных финнов возглавлял Тимо Сойни, занимающий сейчас пост министра иностранных дел Финляндии.
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