Партию Истинных финнов возглавил ультранационалист

В Финляндии ультранационалист Юсси Халла-ахо возглавил правую партию Истинные финны, входящую в правительственную коалицию.

Халла-ахо является депутатом Европарламента и известен как евроскептик, выступащий против миграционной политики ЕС.

Его избрание лидером Истинных финнов обозреватели рассматривают как ужесточение националистических позиций партии и толчок к изменению состава коалиционного правительства, в котором участвуют также представители Финляндского центра и Национальной коалиционной партии.

До этого 20 лет партию Истинных финнов возглавлял Тимо Сойни, занимающий сейчас пост министра иностранных дел Финляндии.