Пакистанца приговорили к смертной казни за пост в Facebook

Суд в Пакистане вынес смертный приговор за публикацию в фейсбуке. 30-летний шиит Таймур Раза признан виновным в богохульстве. В постановлении суда говорится, что в 2016 году он опубликовал в социальных сетях оскорбительные комментарии о суннитских религиозных лидерах и женах пророка Мухаммеда. Раза может обжаловать приговор.

Согласно законам Пакистана, смертная казнь может грозить за оскорбление пророка, ислама или религиозных деятелей. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, за прошлый год в стране по обвинению в богохульстве были арестованы 15 человек.

На прошлой неделе Верховный суд Пакистана оправдал заключенного, которого осудили пожизненно за надругательство над Кораном. В решении отмечалось, что нижестоящие инстанции не смогли обеспечить справедливое судебное разбирательство.