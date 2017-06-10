Желающие въехать в ЕС должны будут запрашивать разрешение

Страны-члены Европейского союза заключили политический договор о создании системы предварительного контроля при въезде на территорию ЕС. Эта система предназначена для предварительной регистрации граждан, которые имеют право въезжать в Европу без визы.
Автоматическая система, получившая название ETIAS, аналогична американскому формуляру Esta и предназначена для лучшей защиты границ Европейского союза.
С помощью системы ETIAS граждане таких стран, как США, Албания, Бразилия, Израиль или Объединенные арабские эмираты, должны будут запрашивать предварительное разрешение на посещение Европейского союза. Предусматривается сбор в размере 5 евро за регистрацию на сайте.
Проверка сведений о путешественнике с помощью различных европейских баз данных позволит заранее определять лиц, которые могут представлять угрозу "с точки зрения нелегальной миграции или безопасности", сообщило Международное французское радио.
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