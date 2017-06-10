Блокада Катара может стать финансовым ударом для региона

Блокада четырьмя арабскими государствами Катара может обернуться дефицитом ликвидности его банков, в которых сосредоточены значительные капиталы граждан и финансовых учреждений стран Персидского залива. По данным бахрейнского банковского аналитика, речь идёт о 16 миллиардах долларов.

В субботу министр юстиции Бахрейна Халид бин Али Аль-Халифа пригрозил уголовным преследованием любым политическим организациям, которые будут замечены в связях или выражении поддержки какому-либо лицу или фонду из "чёрного списка", обнародованного на днях Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Саудовской Аравией, Бахрейном и Египтом. В него включены 59 лиц и 12 организаций, предположительно связанных с финансированием терроризма Катаром.

Эмират отвергает все обвинения.

9 июня власти ОАЭ распорядились заморозить банковские авуары лиц и компаний из "чёрного списка".

В тот же день президент Турции Реджеп Эрдоган, напротив, выразил поддержку Катару и призвал снять с него блокаду.

5 июня четыре арабских страны, обвинив Катар в финансировании исламских экстремистов, прервали дипломатические отношения с эмиратом и ввели транспортную блокаду.



